Зараз у доробку художника понад 300 таких креативних робіт, а на його сторінку в інстаграмі підписано 113 тисяч прихильників. Алессандро Малоссі прославився завдяки своїм фотоілюзіям – він співпрацював з такими відомими брендами Calvin Klein, Nike, Trussardi тощо, організовував виставки своїх робіт та давав інтерв'ю кільком італійським журналам.

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Для Bored Panda чоловік зізнався, що завжди був дуже творчою людиною, ще з самого дитинства: "Я завжди думав, що потрібно шукати натхнення там, де натхнення, здається, немає, і не боятися створити щось незвичне".

Пропонуємо разом переглянути добірку цікавих робіт італійського митця, які ще називають "цифровою маніпуляцією" – вони обманюють наш зір, змушують сумніватись у реальності, а інколи навіть замислитись.

Куріння вбиває

Перлина на своєму місці

Ніяких поцілунків!

Оригінальне бачення

Художник бачить щось цікаве навіть у газовій плиті

Єднання техніки та природи

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

З таким приладдям не дуже то й вийде пообідати

Це просто красиво

Музичні ліки проти всіх хвороб

Лінзи у вигляді рибки

Оце справжні дві половинки

Цікаво Що з цим робити: 13 кухонних інструментів, про які ви ніколи не чули – фото

Ще одне цікавеньке око

Напевно, не дуже зручно в таких навушниках слухати музику

Туалетний папір, яким не кожен ризикне скористатись

Придивіться до напису

Дуже сумна ілюстрація

Інтерпретація "Крику" Едварда Мунка

До теми Художниця створює на своїх повіках дивовижні мініатюрні картини

"Prada"

В твоїх очах – цілий океан

Саме так почуваються люди під час літньої спеки

Усі фото: інстаграм Alessandro Malossi