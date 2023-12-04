Як виглядає життя жінки, яку фактично не відрізнити від Мерилін Монро, перед якими труднощами вона постає та чим ще займається, розповідаємо далі.

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Як виглядає життя копії Мерилін Монро

Сюзі Кеннеді вважають найвідомішою у світі імітаторкою Мерилін Монро. Вона перевтілюється в цю зірку протягом останніх 27 років. Жінка навіть брала участь у зйомках фільму "Той, що біжить по лезу 2049" та шоу "Великобританія має талант" і "Погоня".

Імітаторка вважає свою можливість честю і називає те, що має одне з найбільш впізнаваних облич у світі, "дивиною генетики".

Напередодні 70-річного ювілею Мерилін Сюзі розповіла про свої найбільш неочікувані пригоди та ситуації в якості двійника зірки.

Один хлопець підійшов до мене в барі. Це було моторошно. Я думала, що він дуже милий, а потім він почав говорити мені, що я його мати й що він народився від Джона Кеннеді й Мерилін. Цей хлопець був надзвичайно серйозним. Це, мабуть, найдивніше, він був повністю переконаний у цьому. Ця ситуація трапилася в Німеччині. Я була збентежена. Мені було його якось шкода, тому що він сказав: "Вона точно моя мама, а Джон Кеннеді – мій тато. Вони віддали мене на усиновлення, тож ти моя мати",

– ділиться жінка.

46-річна Сюзі народилася в Америці, але виросла в Лондоні. Її комедійна та акторська кар’єра почалася з випадкової зустрічі з незнайомцем.

Як виглядає жінка, що схожа на Мерилін Монро: дивіться відео

Жінка не вважала себе красивою, але почала отримувати гламурні пропозиції роботи після того, як її одного разу помітили на вулиці та переконали приєднатися до агентства, оскільки вважали, що вона двійник Мерилін.

Щодо деяких прохань, які вона отримує від шанувальників, Сюзі каже, що трапляються дуже дивні.

Мене попросили зняти порно з Джоном Кеннеді. Це було категоричне "ні". З пропозицій камео теж доводилось відкидати багато. Один чоловік запитав мене, чи можу я нанести помаду на губи рівно на три хвилини, а потім облизати їх. Я подумала, що ні, мені добре і без таких пропозицій, дякую. У мене є власні причини не робити подібних речей, але я також репрезентую й іншу людину, тому це дуже важливо для мене. Обидві ці речі я не хочу зневажити,

– пояснює Сюзі.

У реальному житті жінка останні 18 місяців сама та не має бажання будувати стосунки.

У мене були сталкери. І мені здається, що через схожість з Мерилін, чоловіки хочуть мене підкорити. Так само було у Мерилін. Вони не бачили її, вони просто бачили цей образ і думали: "Я хочу це, я повинен це мати". Я думаю, що таке ж відбувається, коли ти схожий на неї. Чоловіки казали, що вони зустрічаються з Мерилін Монро, але я ж не Мерилін Монро. Це як асоціація, якщо я можу піти зі Сюзі, то в певному сенсі я виходжу з Мерилін Монро. Це трохи схоже на сумку Chanel, де справа не в сумці, а в бренді. І коли ти молодший, це наче є підтвердженням, тобі не дуже важливо, чому люди купують тобі напій або гуляють з тобою. Я не думаю, що я коли-небудь зустрічалась з кимось, хто б не сказав своїм друзям, що вони зустрічаються з Мерилін,

– ділиться Сюзі.

Але, попри те, що її порівнюють із Мерилін, яка померла трохи більше ніж 60 років тому у віці 36 років, Сюзі дуже особлива особистість із потужною історією.

Вона хворіла на рак і постраждала від домашнього насильства. Не дивлячись на проблеми зі здоров’ям, жінка нещодавно пробігла півмарафон, щоб використати свої соціальні мережі та привернути увагу до важливих для неї проблем.

Це щось дуже близьке моєму серцю, тому що я зазнала насильства в сім’ї і жорстокого поводження. Я просто хотіла віддячити, тому що багато жінок не мали моєї можливості втекти. Моя робота дала мені змогу втекти, і тепер моя задача полягає в тому, щоб спробувати використати Мерилін не лише для власних потреб, але й щоб привернути увагу, особливо до благодійних організацій як Woman's Trust,

– каже імітаторка.

Жінка віддає належне Мерилін Монро за те, що вона допомогла їй жити в добробуті, попри минулі травми. Зараз вона навчається на консультанта. Це останній курс її спеціальності.

Я сподіваюся, що хтось інший візьме кермо, але люди все ще дзвонять мені й просять знятися у всіх цих фільмах,

– каже Сюзі.

Сміючись, вона додає, що не хоче, щоб люди з’являлися і казали: "О, це мати Мерилін Монро", тож коли це станеться, вона витончено вклониться.