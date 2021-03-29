Чоловік щодня забуває дружину, але вони досі разом: несподівана історія кохання з Канади

Житель Канади страждає на специфічне захворювання. Чоловік щоранку забуває, хто він та як виглядає його дружина. Але кохана кожного дня "повертає" йому пам’ять.

Коли Крістоферу Робіну було 16 років, він випадково заснув за кермом автомобіля та влаштував ДТП. Ніхто не постраждав, але з того часу чоловіку поставили прикрий діагноз – нарколепсія. Це – рідкісне захворювання, під час якого людина може заснути у будь-який момент.

Цікаво 20 прикладів розкішного весільного макіяжу, у який ви закохаєтеся: фото

З роками чоловік зміг нормалізувати свій стан завдяки спеціальним лікам. Але з’явилася інша проблема: після сну він практично нічого не пам’ятає своє життя. Чоловік забуває, хто він та як виглядає його дружина, з якою познайомився ще у 2011 році. Однак через певний час Робін все пригадує.

Крістофер та Челсі / Фото Mercury Press & Media Ltd

Я був чесний з нею, коли ми вперше зустрілися. Багато нарколептиків починають стосунки, які потім дуже швидко закінчуються. Адже це занадто тяжко для партнера, – розповідає Крістофер

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Однак його дружина Челсі не злякалася через такі труднощі. Вона знайшла цікавий спосіб, який допомагає освіжити його пам’ять. Жінка кожного ранку кладе під ліжко чоловіка записку, де написана уся важлива інформація: їхні імена, місце роботи, зізнання в коханні та пояснення, чому він нічого не пам’ятає.

Фрагмент листа / Фото Mercury Press & Media Ltd

Крістофер неймовірно вдячний за таку турботу. Адже були часи, коли він просто блукав по своєму дому і не розумів, що відбувається. Така допомога від дружини допомагає йому повернути свою пам’ять до наступного ранку.

"Вона робить ці записки вже понад 6 років. Це справді зворушливо з її боку. Я це дуже ціную", – дякує Крістофер.