Таке вже не побачиш: як виглядали люди у ХХ столітті – фото

Старі фотографії – це справжня машина часу. Ви в один момент можете повернутися у ті часи, про які вже давно усі забули. Тож пропонуємо вам невелику "фотопрогулянку" далеким ХХ століттям!
Користувачі Reddit частенько публікують старі фотографії своїх батьків, бабусів та дідусів. Ці особливі світлини дозволяють проникнутися шармом та атмосферою такого різноманітного та цікавого ХХ століття. Оцініть ці круті фотографії, датовані від чорно-білих 30-х років аж до різнокольорових 80-х!
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"Моя бабуся не хотіла усміхатися, 1940-ві"
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"Це мій батько у 70-х"
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"Мій тесть біля Ейфелевої вежі 50 років тому"
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"Мій батько в 1970-х із дуже серйозним поглядом"
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"Модельна фотографія моєї бабусі у 1941 році"
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"Моя прекрасна мама в Акапулько, 1988 рік"
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Як стильно!
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"Ось мої прекрасні сестри десь в 1974 році. Моїй старшій сестрі (справа) нещодавно виповнилось 70 років"
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"Моя бабуся танцює в ніч перед весіллям. Минулого місяця їй виповнилося 95 років"
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"Мої бабуся та дідусь в кінці 50-х у Бронксі"
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"Так моя 99-річна бабуся виглядала у 1940-ві роки"
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"Батько після весілля в Лондоні. 1976 рік"
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"Тато на своєму випускному. Мама ненавидить це фото, адже поруч з ним інша дівчина"
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"Моя мама в 14 років, 1971 рік"
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"Мій дідусь у В’єтнамі виглядає як актор масовки з фільму "Апокаліпсис сьогодні". Фото десь з 1970 року"
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"Моя мама у 18 років"
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"Ось мій тато"
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"Моя мама і я в 1965 році"
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