Пользователи Reddit частенько публикуют старые фотографии своих родителей, бабушек и дедушек. Эти особые снимки позволяют проникнуться атмосферой и шармом такого разнообразного и интересного ХХ века. Оцените эти крутые фотографии, датированные от черно-белых 30-х годов до разноцветных 80-х!

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"Моя бабушка не хотела улыбаться, 1940-е"

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"Это мой отец в 70-ых"

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"Мой тесть возле Эйфелевой башни 50 лет назад"

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"Мой отец в 1970-ых с очень серьезным взглядом"

Фото Reddit

"Модельная фотография моей бабушки в 1941 году"

Фото Reddit

"Моя прекрасная мама в Акапулько, 1988 год"

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Как стильно!

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"Вот мои прекрасные сестры где-то в 1974 году. Моей старшей сестре (справа) недавно исполнилось 70 лет"

Фото Reddit

"Моя бабушка танцует в ночь перед свадьбой. В прошлом месяце ей исполнилось 95 лет"

Фото Reddit

"Мои бабушка и дедушка в конце 50-ых в Бронксе"

Фото Reddit

"Так моя 99-летняя бабушка выглядела в 1940-е годы"

Фото Reddit

"Отец после свадьбы в Лондоне. 1976 год"

Фото Reddit

"Папа на своем выпускном. Мама ненавидит это фото, ведь рядом с ним другая девушка"

Фото Reddit

"Моя мама в 14 лет, 1971 год"

Фото Reddit

"Мой дедушка во Вьетнаме выглядит как актер массовки из фильма "Апокалипсис сегодня". Фото где-то с 1970 года"

Фото Reddit

"Моя мама в 18 лет"

Фото Reddit

"Вот мой папа"

Фото Reddit

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"Моя мама и я в 1965 году"

Фото Reddit

 

 

 