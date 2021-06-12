Пользователи Reddit частенько публикуют старые фотографии своих родителей, бабушек и дедушек. Эти особые снимки позволяют проникнуться атмосферой и шармом такого разнообразного и интересного ХХ века. Оцените эти крутые фотографии, датированные от черно-белых 30-х годов до разноцветных 80-х!
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"Моя бабушка не хотела улыбаться, 1940-е"
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"Это мой отец в 70-ых"
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"Мой тесть возле Эйфелевой башни 50 лет назад"
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"Мой отец в 1970-ых с очень серьезным взглядом"
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"Модельная фотография моей бабушки в 1941 году"
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"Моя прекрасная мама в Акапулько, 1988 год"
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Как стильно!
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"Вот мои прекрасные сестры где-то в 1974 году. Моей старшей сестре (справа) недавно исполнилось 70 лет"
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"Моя бабушка танцует в ночь перед свадьбой. В прошлом месяце ей исполнилось 95 лет"
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"Мои бабушка и дедушка в конце 50-ых в Бронксе"
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"Так моя 99-летняя бабушка выглядела в 1940-е годы"
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"Отец после свадьбы в Лондоне. 1976 год"
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"Папа на своем выпускном. Мама ненавидит это фото, ведь рядом с ним другая девушка"
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"Моя мама в 14 лет, 1971 год"
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"Мой дедушка во Вьетнаме выглядит как актер массовки из фильма "Апокалипсис сегодня". Фото где-то с 1970 года"
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"Моя мама в 18 лет"
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"Вот мой папа"
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"Моя мама и я в 1965 году"
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