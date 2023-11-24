Зараз набув популярності тренд "та сама дівчина". Про те, що це за рух та у чому полягає спосіб життя його прихильників – читайте у тексті 24 Каналу.

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Насамперед тренд полягає у переоцінці того, що вважається "крутим" серед молоді. "That girl" показують, що це зовсім не вживання алкоголю та заборонених речовин. Суть полягає у протилежному.

Прихильники цього способу життя починають свій день слід о 6 ранку, бо чим раніше ти встанеш, тим більше справ за день зможеш зробити. Далі вони п'ють склянку води.

Крім цього, фізична активність – також важлива складова. Йога, пілатес, пробіжка, зарядка або розтяжка – дієві способи для швидкого пробудження і підтримання фігури. Догляд за шкірою тіла й обличчя є останнім пунктом перед сніданком, який теж не можна пропускати в жодному разі.

"That girls" ставляться до навчання з відповідальністю. Не потрібно бути відмінником і вигравати в усіх конкурсах перші місця, але важливо намагатися зрозуміти матеріал і розвивати себе в тих напрямках, які вам подобаються.

Вечір – це пора відпочинку й час особливої уваги собі та своїм потребам. Прогулянка з друзями, заняття в секціях, перегляд фільмів, читання книг – це все варіанти, як вони проводять вільний час ввечері. Перед сном потрібно обов’язково провести процедури догляду за собою. Спати прихильники цього руху лягають о 9-11 годині вечора.