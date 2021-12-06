Мабуть, після настільки невдалого досвіду героїні нашої добірки ще довго не фарбуватимуть волосся. І їх можна зрозуміти… Вони очікували на зовсім інший результат.
Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле
Фарба коштувала 100 доларів, а результат вийшов ось таким
Фото reddit Flux_Psyche
Завжди одягайте рукавички, коли фарбуєтеся!
Фото imgur ezoforya
"Тепер я схожа на морквинку"
Фото reddit sad_sya
Дівчина хотіла висвітлити волосся. Але щось пішло не так...
Фото reddit deleted
Хлопець вирішив допомогти пофарбуватися
Фото reddit emack2199
Це мав бути русявий колір волосся...
Фото reddit lonelyairportgirl
Що мало бути – як пофарбували в салоні
Фото reddit mocha-macaron
Ого. Дівчина регулярно висвітлювала волосся, і воно в одним момент не витримало
Фото imgur MVPWO
Фіолетовий колір дещо не вдався...
Фото imgur HilariousPepperoni
Ніколи не фарбуйтеся біля техніки!
Фото imgur Rilalia