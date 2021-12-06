Мабуть, після настільки невдалого досвіду героїні нашої добірки ще довго не фарбуватимуть волосся. І їх можна зрозуміти… Вони очікували на зовсім інший результат.

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Фарба коштувала 100 доларів, а результат вийшов ось таким

Фото reddit Flux_Psyche

Завжди одягайте рукавички, коли фарбуєтеся!

Фото imgur ezoforya

"Тепер я схожа на морквинку"

Фото reddit sad_sya

Дівчина хотіла висвітлити волосся. Але щось пішло не так...

Фото reddit deleted

Хлопець вирішив допомогти пофарбуватися

Фото reddit emack2199

Це мав бути русявий колір волосся...

Фото reddit lonelyairportgirl

Що мало бути – як пофарбували в салоні

Фото reddit mocha-macaron

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Ого. Дівчина регулярно висвітлювала волосся, і воно в одним момент не витримало

Фото imgur MVPWO

Фіолетовий колір дещо не вдався...

Фото imgur HilariousPepperoni

Ніколи не фарбуйтеся біля техніки!

Фото imgur Rilalia