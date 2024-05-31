Одним з таких є "тиждень моди". Як він проходить і що випускники обирають для нього – передає Life 24.

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"Тиждень моди" від випускників

Вже не перший рік у тіктоці існує тренд на "тиждень моди" для випускників. Так, учні 11 класів, а інколи – й 9 класів, в останній тиждень навчання влаштовують "тиждень стилю".

Суть тренду полягає у тому, що випускники кожного дня приходять в образах в одному стилі. До прикладу, у понеділок учні створюють луки в стилі 90-х років, у вівторок – піжамний стиль, середа – дитячий стиль, четвер – total black, п'ятниця – пляжний стиль. І таких варіантів може бути безліч.

Випускники обирають різні образи для створення трендового відео. Хтось додає спортивний стиль, хтось – образи з вишиванками, а інші – джинсовий стиль.

Випускники влаштували "тиждень моди": дивіться відео

Тиждень стилю від випускників: дивіться відео

Окрім того, тренд підтримують не тільки випускники 11 класів, а й 9 класів.

Випускники 9 класу влаштували тиждень стилю: дивіться відео

Ба більше, до тренду приєднуються й вчителі. Так, вони також створюють образи у відповідній тематиці.

Тиждень моди від вчителів: дивіться відео