Одним из таких является "неделя моды". Как она проходит и что выпускники выбирают для нее – передает Life 24.

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"Неделя моды" от выпускников

Уже не первый год в тиктоке существует тренд на "неделю моды" для выпускников. Так, ученики 11 классов, а иногда – и 9 классов, в последнюю неделю обучения устраивают "неделю стиля".

Суть тренда заключается в том, что выпускники каждый день приходят в образах в одном стиле. К примеру, в понедельник ученики создают луки в стиле 90-х годов, во вторник – пижамный стиль, среда – детский стиль, четверг – total black, пятница – пляжный стиль. И таких вариантов может быть множество.

Выпускники выбирают разные образы для создания трендового видео. Кто-то добавляет спортивный стиль, кто-то – образы с вышиванками, а другие – джинсовый стиль.

Выпускники устроили "неделю моды": смотрите видео

Неделя стиля от выпускников: смотрите видео

Кроме того, тренд поддерживают не только выпускники 11 классов, но и 9 классов.

Выпускники 9 класса устроили неделю стиля: смотрите видео

Более того, к тренду присоединяются и учителя. Так, они также создают образы в соответствующей тематике.

Неделя моды от учителей: смотрите видео