Романтичний десерт у формі серця до Дня Валентина: рецепт від відомої дизайнерки

Такий торт у формі серця може стати як солодким доповненням до вашої романтичної вечері, так і повноцінним подарунком для вашого коханого. Приготуйте його за рецептом, яким поділилась ірландська дизайнерка Симон Роша.

На День Валентина хочеться зробити коханому особливий подарунок. А що може бути краще за презент, зроблений своїми руками? Відома ірландська дизайнерка Симон Роша розповіла рецепт торта, який вона часто готує своїм рідним, щоб висловити свою любов до них. Те що треба до Дня закоханих!

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Сімон Роша відома своїми колекціями одягу у романтичному стилі – багато бісеру, рюшів, легких шарів ніжної тканини та мережива. Не дивно, що й звичайний торт вона перетворює на мистецтво, використовуючи свою улюблену форму для випікання у вигляді серця.

Інгредієнти

255 грамів вершкового масла кімнатної температури

1 ¼ склянки цукру

4-5 яєць

1/4 склянки + 1 столова ложка молока

1 ¾ склянки борошна

1 столова ложка розпушувача

1/2 чайної ложки солі

5 столових ложок варення або джему на ваш вибір

2 жмені малини (або будь-яких інших ягід), можна використовувати заморожену

255 вершків

Цукрова пудра

Як приготувати

Змастіть маслом та вистеліть пергаментом дві форми для випікання Збийте масло з цукром, поки маса не стане білою та пухкою По одному вбивайте яйця Змішайте окремо борошно, розпушувач та дрібку солі, потім – додайте до масляної суміші Додайте молоко, але не перемішуйте занадто довго, щоб коржі залишились пухкими Вилийте у форми та випікайте 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевірте зубочисткою – вона повинна бути сухою, без шматочків тіста. Дайте коржам повністю остигнути, потім – намажте один із них джемом. Збийте вершки до гострих піків і нанесіть їх ложкою поверх джему Розкладіть на вершки малину (або інші ягоди) і накрийте іншим коржем Посипте цукровою пудрою

Нюанс

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Щоб ваш десерт вийшов ідеальним, дизайнерка радить використовувати яйця й масло лише кімнатної температури.