Один раз чи двічі: скільки насправді потрібно мити голову, щоб очистити волосся

Існує популярна думка, що голову за один похід у душ треба мити шампунем двічі. Нібито так можна досягти кращого ефекту від очищення.

Чи дійсно це так, навіщо мити голову двічі та наскільки часто взагалі слід очищувати волосся, розповідаємо далі.

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Чи варто мити голову двічі

Трихологи пояснюють, що подвійне миття голови – не міф: такий підхід дійсно дозволяє якісніше доглядати за волоссям і шкірою голови.

Під час першого миття шампунь допомагає змити сальний секрет, пил, що накопичився, мертві частинки шкіри голови, засоби для укладання, а під час другого доочищує шкіру голови й готує її для нанесення догляду.

Кому не потрібно мити голову двічі

Попри ефективність подвійного миття такий спосіб підходить не всім. Чим частіше людина миє голову, тим менша необхідність двічі промивати волосся шампунем.

Наприклад, при щоденному митті шкіра голови просто не встигає забруднитись, але якщо людина очищує волосся двічі на тиждень, то краще наносити шампунь двічі.

Важливо не переборщувати із засобом: для повтору потрібно використовувати в половину менше шампуню.

Важливо враховувати індивідуальні особливості людини / Фото Freepik

Як часто потрібно мити голову

Відповідно до рекомендацій експертів, частота миття волосся залежить від індивідуальних особливостей людини. Тобто робити це потрібно, якщо шкіра голови вже вимагає очищення. Зазвичай, якщо шкіра жирна, достатньо мити голову 2 – 3 рази на тиждень, а якщо суха – 1 – 2 рази.

Надмірно часте миття волосся може призвести до сухості, підвищеного утворення відмерлих частинок шкіри голови та ламкості волосся.

Водночас експерти не рекомендують робити перерви в митті волосся і голови більше ніж у три дні – шкірне сало, що накопичилося за цей час, може навіть призвести до запалення.

Крім того, як нагадують фахівці, миття голови – гігієнічна процедура, а не лише естетична. Підтримувати чистоту волосся важливо для запобігання таким захворюванням, як педикульоз та мікроспорія.