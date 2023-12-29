Деякі користувачі соцмережі роблять мейк спеціально перед тим, як приймати ванну. Для чого це потрібно й у чому суть модної тенденції, розповідаємо далі.

До теми Стрижка, що нагадує медузу: зухвалий тренд у зачісках розділив соцмережі

Для чого люди роблять макіяж перед душем

"Макіяж перед душем", за словами його прихильників, дає можливість експериментувати та пустувати з косметикою. Це гарний шанс випробувати нові продукти, попрактикуватися в техніці нанесення макіяжу та спробувати кілька сміливіших образів.

Як виглядає макіяж перед душем: дивіться відео

Як пояснила одна з користувачок тікток, вона хотіла навчитися робити смокі-айз, а кращого часу для цього, ніж перед душем годі шукати.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Загалом же хештег #preshowermakeup має 3,8 мільйона переглядів у соцмережі.

Глядачі активно слідкують за цією тенденцією та діляться розповідями про те, як вони займаються таким косметичним катарсисом.

