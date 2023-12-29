Деякі користувачі соцмережі роблять мейк спеціально перед тим, як приймати ванну. Для чого це потрібно й у чому суть модної тенденції, розповідаємо далі.
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Для чого люди роблять макіяж перед душем
"Макіяж перед душем", за словами його прихильників, дає можливість експериментувати та пустувати з косметикою. Це гарний шанс випробувати нові продукти, попрактикуватися в техніці нанесення макіяжу та спробувати кілька сміливіших образів.
Як виглядає макіяж перед душем: дивіться відео
Як пояснила одна з користувачок тікток, вона хотіла навчитися робити смокі-айз, а кращого часу для цього, ніж перед душем годі шукати.
Загалом же хештег #preshowermakeup має 3,8 мільйона переглядів у соцмережі.
Глядачі активно слідкують за цією тенденцією та діляться розповідями про те, як вони займаються таким косметичним катарсисом.