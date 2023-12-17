Що таке "скляна шкіра", чим може бути корисна куркума і чи існує потенційна небезпека від її використання під час догляду за обличчям, розповідаємо далі.

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Що таке "скляна шкіра" і до чого тут куркума

У тікток активно обговорюють мило або маски для обличчя з куркумою як один із найефективніших способів отримати "скляну шкіру".

Так називають ефект, коли лице має ідеальний колір, блискучий, гладкий та чистий вигляд, що схожий на скло.

Тенденція застосовувати куркума для догляду за шкірою виникла в корейському сегменті соцмережі та була популярною там протягом багатьох років.

Зараз тренд продовжує активно поширюватися, оскільки корейські лайфхаки з догляду стають все більш популярними.

Крім того, до моди повертається натуральність та тренд на здоровий вигляд шкіри без шарів косметики.

Чим можуть бути корисні продукти з куркумою

Ключем до секрету куркуми є її складова під назвою куркумін – біоактивний компонент рослини, який забезпечує протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості.

Куркумін допомагає заспокоїти шкіру, знімаючи запалення та зменшуючи почервоніння,

– пояснив експерт по догляду за шкірою Джозеф Кабассо.

За його словами, речовина допомагає відновити тканини шкіри та колаген, щоб повернути природне сяйво.

Експерт також додає, що сильний антиоксидантний ефект куркуми захищає шкіру від стресових факторів навколишнього середовища та нейтралізує вільні радикали.

Природні антимікробні властивості куркуміну роблять його ефективним проти певних бактерій, що може бути корисним при таких проблемах зі шкірою як акне,

– зауважує Кабассо.

Крім того, куркумін може зменшити гіперпігментацію та інші проблеми з кольором шкіри.

Він відіграє важливу роль у регулюванні виробництва меланіну, сприяючи більш рівному тону шкіри та зменшуючи появу темних плям,

– каже чоловік.

Разом з тим куркумін також може допомогти загоїти рани, зменшуючи запалення.

Які можливі ризики застосування куркуми

Хоч люди в усьому світі активно використовують куркуму, вона може затонувати шкіру та забруднити одяг, якщо застосовувати її у великих кількостях.

Крім того, важко точно стверджувати, який саме ефект вона справить на вашу шкіру, тож експерти радять починати з використання спеції у невеликих кількостях та на малих ділянках шкіри. Це допоможе перевірити, чи немає алергії або інших небезпечних реакцій на речовину.