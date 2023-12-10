Уся ця мода знаходить своїх поціновувачів та противників. Однак найбільш бурхливу реакцію викликала інша тенденція. Про який тренд йдеться і довкола чого точаться суперечки, розповідаємо далі.

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Як мішура знову повертається в моду

Для більшості різдвяні ялинки, рясно прикрашені блискучою сріблястою мішурою, – це давні спогади. Однак покоління Z знову відкриває цю моду, формуючи тренд на яскравий та ностальгійний святковий декор.

Мерехтливі срібні прикраси, популярність яких поступово зростає останніми роками, сміливо повертаються в новітні тренди. І, як будь-яка сучасна тенденція, вони викликають бурхливі дебати у соцмережах.

Так, користувачка тікток Джулія Арсері ненавмисно викликала конфлікт, опублікувавши відео, у якому розповідала, як без безладу прикрасити ялинку мішурою.

Дівчина радила глядачам почати з відрізання широкої смуги, на якій кріпиться так званий "дощик", та розподілу мішури на менші шматочки, що "виглядають як довгі накладні вії".

Потім вона продемонструвала, як протягнула частини декору крізь окремі гілки, доки дерево не було повністю покритим.

Її ялинка вже була прикрашена ліхтариками та іншим декором, але шар блискучої мішури став родзинкою.

Як виглядає ялинка дівчини: дивіться відео

Сотні людей прокоментували відео блогерки. Багато хто хвалив її техніку декорування та ставив додаткові запитання, захоплюючись красою.

Водночас інші користувачі були категорично проти відродження цього тренду.

Найгірший тренд у декорі ялинок,

– написав один з них у коментарях.

Користувачі тікток стверджували, що мішура зробила ялинку "ніби вкритою павутиною" та припускали, що цей стиль застарів.