Від мінімалізму до різнокольорових камінців: які головні тренди в прикрасах у 2024 році

Аксесуари та різні прикраси стали незамінними елементами кожного гардеробу. Вони доповнюють образ і надають йому певних акцентів, а також є способом продемонструвати власний стиль.

Так, мінімалістичні ланцюжки чи масивні браслети доповнюють образ й роблять його ефектним. Мовиться не лише про біжутерію, а і ювелірні вироби. Тренди у прикрасах змінюються не так часто, тому ювелірні вироби можуть стати гарною інвестицією.

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Нерідко у сім'ях є прикраси, які передають із покоління в покоління. Деякі аксесуари можуть мати неповторний вінтажний вигляд, що додає до стилю певної родзинки. До прикладу, зараз у тренді перли, тому, можливо, у шкатулці з прикрасами знайдеться сімейне намисто чи сережки з перлами, які зараз ідеально вписуються у моду. Які прикраси ще у тренді у 2024 році – далі у матеріалі.

Срібні прикраси, як завжди, в тренді

Повсякденний стиль чудово доповнюють срібні прикраси. Їх можна комбінувати чи не з будь-яким одягом – жакетами, світлими речами або різними сукнями. Окрім того, прикраси зі срібла пасують усьому спектру відтінків шкіри, тому буде додавати елегантності кожній жінці. Щоб не обрала жінка – чи то мінімалістичні ланцюжки, чи масивні сережки – срібло поєднується практично з будь-якою естетикою.

Романтичний образ з перлами й квітами

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Перли та різні квіткові прикраси дуже гарно поєднуються з сукнями-комбінаціями, мініспідницями та пастельними відтінками в одязі. Намистини можуть мати різну форму чи відтінок, але однаково гарно будуть поєднуватися з романтичним стилем, надаючи йому ніжності та елегантності.

Окрім того, перли – завжди у тренді. У моді вони символізують позачасову красу, тому, до слова, це й непогана інвестиція на майбутнє.

Масивні браслети

У 2024 році особливо популярними будуть масивні браслети. Окрім того, їх також можна поєднувати між собою. Масивні браслети додадуть образу вишуканості. Знайти ідеальний варіант зможуть і прихильниці мінімалізму – на полицях магазинів можна знайти чимало широких або скульптурних браслетів, які мають мінімалістичний дизайн або й зовсім без нього.

Сережки незвичайної форми

Сережки незвичайної форми посідають особливе місце в трендах у 2024 році. Сучасні тренди дозволять поєднувати навіть сережки різних пар. Експерти говорять, що можна сміливо комбінувати сережки-гвоздики, ланцюжки, асиметричні сережки, перли й різні кольорові каміння. Однак у цьому поєднанні варто дотримуватися одного правила – золото поєднується лише із золотом, срібло зі сріблом. У цьому питанні має бути гармонія.

Каміння усіх кольорів веселки

У 2024 році можна сміливо додавати до образу прикраси з різноколірним камінням. Мовиться не лише про дорогоцінні сапфіри, смарагди чи рубіни, а й про топази, агати й інші напівдорогоцінні та недорогоцінні каміння. За словами стилістів, цього року особливо популярними будуть камінці яскравих відтінків рожевого, зеленого та синього.

Смарагд, сапфір і аметист додадуть будь-якому образу нотку розкоші. Водночас теплі землисті тони, такі як теракотовий, іржавий і гірчично-жовтий, створюють гарний контраст з яскравими кольорами.