Так, минималистичные цепочки или массивные браслеты дополняют образ и делают его эффектным. Речь идет не только о бижутерии, а и ювелирных изделиях. Тренды в украшениях меняются не так часто, поэтому ювелирные изделия могут стать хорошей инвестицией.

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Нередко в семьях есть украшения, которые передают из поколения в поколение. Некоторые аксессуары могут иметь неповторимый винтажный вид, что добавляет к стилю определенной изюминки. К примеру, сейчас в тренде жемчуг, поэтому, возможно, в шкатулке с украшениями найдется семейное ожерелье или серьги с жемчугом, которые сейчас идеально вписываются в моду. Какие украшения еще в тренде в 2024 году – далее в материале.

Серебряные украшения, как всегда, в тренде

Повседневный стиль прекрасно дополняют серебряные украшения. Их можно комбинировать чуть ли не с любой одеждой – жакетами, светлыми вещами или различными платьями. Кроме того, украшения из серебра подходят всему спектру оттенков кожи, поэтому будет добавлять элегантности каждой женщине. Чтобы не выбрала женщина – будь то минималистичные цепочки, или массивные серьги – серебро сочетается практически с любой эстетикой.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Романтический образ с жемчугом и цветами

Жемчуг и различные цветочные украшения очень хорошо сочетаются с платьями-комбинациями, мини-юбками и пастельными оттенками в одежде. Бусины могут иметь разную форму или оттенок, но одинаково хорошо будут сочетаться с романтическим стилем, придавая ему нежности и элегантности.

Кроме того, жемчуг – всегда в тренде. В моде они символизируют вневременную красоту, поэтому, к слову, это и неплохая инвестиция на будущее.

Массивные браслеты

В 2024 году особенно популярными будут массивные браслеты. Кроме того, их также можно сочетать между собой. Массивные браслеты придадут образу изысканности. Найти идеальный вариант смогут и поклонницы минимализма – на полках магазинов можно найти немало широких или скульптурных браслетов, которые имеют минималистичный дизайн или вовсе без него.

Серьги необычной формы

Серьги необычной формы занимают особое место в трендах в 2024 году. Современные тренды позволят сочетать даже серьги разных пар. Эксперты говорят, что можно смело комбинировать серьги-гвоздики, цепочки, асимметричные серьги, жемчуг и различные цветные камни. Однако в этом сочетании стоит придерживаться одного правила – золото сочетается только с золотом, серебро с серебром. В этом вопросе должна быть гармония.

Камни всех цветов радуги

В 2024 году можно смело добавлять к образу украшения с разноцветными камнями. Речь идет не только о драгоценных сапфирах, изумрудах или рубинах, но и о топазах, агатах и других полудрагоценных и недрагоценных камнях. По словам стилистов, этом году особенно популярными будут камни ярких оттенков розового, зеленого и синего.

Изумруд, сапфир и аметист придадут любому образу нотку роскоши. В то же время теплые землистые тона, такие как терракотовый, ржавый и горчично-желтый, создают красивый контраст с яркими цветами.