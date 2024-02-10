Які ж брови будуть актуальними у 2024-му році, а також як підібрати їхню форму під особливості обличчя, розповідаємо далі.

До теми Як зробити брови більш густими: прості та швидкі способи, що працюють в домашніх умовах

Які брови актуальні у 2024-му

2024-й рік стане роком, коли популярності набудуть брівки з легкою природною формою. Також альтернативним варіантом стануть брівки з масивним контуром або з різними геометричними формами.

Однак найбільш вдалим варіантом будуть такі, що ідеально пасуватимуть саме до вашої форми обличчя. Тож далі розповідаємо, як оформити брови, залежно від особливостей лиця.

Овальне обличчя

Овальне обличчя вважають універсальним і таким, якому підходять різні форми брів. Однак попри це все ж найкраще під овальне обличчя підходять природні та легко оконтуровані брови.

Їхня форма має бути плавною, із легким підняттям у середині та злегка зменшуватися до кінчика. Важливо, щоб брови були достатньо широкими, але не мали неприродний вигляд.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Кругле обличчя

Для круглого обличчя рекомендується обирати форму брів, яка допоможе надати візуально меншу форму. Для цього можуть підійти арки брів із легким підняттям, наприклад, невеликий підйом у середній частині брів. Така форма робить обличчя трішки довшим.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Квадратне обличчя

Для квадратного обличчя ідеально підійдуть брови з обрізаними кутами або злегка закруглені. Вони допоможуть зробити обличчя м'якшим і збалансованішим.

Фахівці радять обрати форму, де початок брови буде ширший, а вершина – трохи вище за середину брови. Цей варіант допоможе візуально створити ефект подовженого обличчя.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Прямокутне обличчя

Для прямокутного обличчя варто вибирати форму брів, яка додає більше м'якості. Наприклад, аркові брови. Підніміть арку дещо вище середини брови, створивши легку вигнуту форму. Це допоможе згладити кути обличчя.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Трикутне обличчя

Для трикутного обличчя можна обрати форму брів, яка допоможе зрівняти верхню частину лиця та зробить його візуально симетричнішим. Наприклад, оберіть середній розмір – зробіть брови із середньою шириною, оскільки це допоможе підсилити відчуття пропорційності в обличчі.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Також можна зробити легку дугу. Оптимальною формою буде арка, яка починає легко підійматися від початку брів і тонко згинається навколо середини. Це допоможе зруйнувати візуальну гостроту трикутної форми обличчя. Найкраще тут обирати натуральну форму брів. Це додає образу м'якості й збалансовує форму.

Додамо, що кожна людина має свою унікальну форму обличчя, тож оформлюючи брови, краще проконсультуватися зі спеціалістом для отримання персоналізованих порад і утворення ідеальної форми брів.