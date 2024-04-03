Які колірні тенденції домінуватимуть у 2024 році та на які відтінки в одязі варто звернути увагу цьогоріч, розповідаємо далі.
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Помаранчевий
Цей солодкий помаранчевий відтінок є наріжним каменем яскравих і м'яких тонів. Він дає відчуття свіжості та самовираження, не викликаючи надмірних відчуттів.
Колір неодноразово з'являвся цьогоріч на модних подіумах, тож точно може вважатися одним з трендів 2024 року.
Як виглядає трендовий помаранчевий: дивіться фото
Цедра цитруса
Хоча цей колір, можливо, не підходить для повсякденного вбрання, яскраво-зелений відтінок добре пасуватиме для особливих випадків або слугуватиме яскравим акцентом у більш нейтральному образі.
Колір цедри цитруса: дивіться відео
Кремовий
Уявити тренди без нейтральних відтінків неможливо. Тож колір лате з великою кількістю молока – це саме те класичне доповнення до модних тенденцій, яке було потрібно.
Кремовий відтінок в одязі: дивіться фото
Тропічний бірюзовий
На подіумах весни 2024 року були натяки на бірюзовий колір, перш ніж він став визначальним кольором колекцій пре-осені, що підтвердили такі впливові бренди, як Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson і Chanel.
Він діє як ідеальний перехідний відтінок, перетворюючи сонячні літні дні на глибші відтінки синього і зеленого для осені.
Як виглядає тропічний бірюзовий: дивіться фото
Нейтральний рожевий
Попри те, що цей приглушений відтінок рожевого все ще належить тій самій колірній гамі, він здається ідеальним спростуванням усього, що пов'язано з Барбі. Цей колір – позасезонний і унісекс, що гарантує, що він може слугувати основою практично для чого завгодно й у будь-який час.
Модний нейтральний рожевий: дивіться фото
Червоний негроні
Цей пряний відтінок насичений і добре поєднується з іншими кольорами. Він легко може стати альтернативою чорному для шкіряних штанів або сумочок у холодну пору року.
Як виглядає новий актуальний червоний: дивіться фото
Опівнічно-синій
Відсуньте вбік темно-синій, адже опівнічно-синій готовий привернути до себе загальну увагу. Цей варіант темно-синього кольору 2024 року підвищує насиченість і розмірність кольору.
Опівнічно-синій в моді: дивіться фото
Хоча різниця може бути незначною, розкішні будинки моди, як-от Max Mara, Gucci й Khaite, вже приєдналися до цього оновлення, використовуючи костюми, трикотаж і навіть аксесуари цього майже, але не зовсім відтінку індиго.