Головні кольори 2024 року: які трендові відтінки додати у свій гардероб, щоб виглядати яскраво

Довго модними були пастельні тони та класичні відтінки. Однак останні роки повертають у тренди колір.

Які колірні тенденції домінуватимуть у 2024 році та на які відтінки в одязі варто звернути увагу цьогоріч, розповідаємо далі.

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Помаранчевий

Цей солодкий помаранчевий відтінок є наріжним каменем яскравих і м'яких тонів. Він дає відчуття свіжості та самовираження, не викликаючи надмірних відчуттів.

Колір неодноразово з'являвся цьогоріч на модних подіумах, тож точно може вважатися одним з трендів 2024 року.

Як виглядає трендовий помаранчевий: дивіться фото

Цедра цитруса

Хоча цей колір, можливо, не підходить для повсякденного вбрання, яскраво-зелений відтінок добре пасуватиме для особливих випадків або слугуватиме яскравим акцентом у більш нейтральному образі.

Колір цедри цитруса: дивіться відео

Кремовий

Уявити тренди без нейтральних відтінків неможливо. Тож колір лате з великою кількістю молока – це саме те класичне доповнення до модних тенденцій, яке було потрібно.

Кремовий відтінок в одязі: дивіться фото

Тропічний бірюзовий

На подіумах весни 2024 року були натяки на бірюзовий колір, перш ніж він став визначальним кольором колекцій пре-осені, що підтвердили такі впливові бренди, як Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson і Chanel.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Він діє як ідеальний перехідний відтінок, перетворюючи сонячні літні дні на глибші відтінки синього і зеленого для осені.

Як виглядає тропічний бірюзовий: дивіться фото

Нейтральний рожевий

Попри те, що цей приглушений відтінок рожевого все ще належить тій самій колірній гамі, він здається ідеальним спростуванням усього, що пов'язано з Барбі. Цей колір – позасезонний і унісекс, що гарантує, що він може слугувати основою практично для чого завгодно й у будь-який час.

Модний нейтральний рожевий: дивіться фото

Червоний негроні

Цей пряний відтінок насичений і добре поєднується з іншими кольорами. Він легко може стати альтернативою чорному для шкіряних штанів або сумочок у холодну пору року.

Як виглядає новий актуальний червоний: дивіться фото

Опівнічно-синій

Відсуньте вбік темно-синій, адже опівнічно-синій готовий привернути до себе загальну увагу. Цей варіант темно-синього кольору 2024 року підвищує насиченість і розмірність кольору.

Опівнічно-синій в моді: дивіться фото

Хоча різниця може бути незначною, розкішні будинки моди, як-от Max Mara, Gucci й Khaite, вже приєдналися до цього оновлення, використовуючи костюми, трикотаж і навіть аксесуари цього майже, але не зовсім відтінку індиго.