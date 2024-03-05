Білий більше не в тренді: дизайнери оголосили новий відтінок, що буде актуальним у 2024 році

Найбільш популярним кольором в дизайні інтер'єрів тривалий час був білий. Однак мода змінюється та у 2024 році актуальності набере інший колір.

За словами дизайнерів, новим нейтральним та універсальним відтінок буде коричневий. Як цей колір виглядатиме у домівці, розповідаємо далі.

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Як коричневий буде виглядати у вітальній та кухні

Щоб у 2024 році у домі було свіжіше й затишніше, можна замінити білий на коричневий. Існує багато теплих золотисто-коричневих, бежевих і темно-коричневих відтінків, насичених темно-коричневих та інших кольорів, які можна додати.

Під час ремонту у вітальній можна пофарбувати стіни у насичено-шоколадні кольори. Вони ідеально поєднуються з різноколірними декоративними елементами.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Дизайнер Нікола Хардінг радить користуватися глибокими відтінками коричневого, який чудово поєднується з синім, створюючи електричний ефект.

Однак коричневий не обмежується лише фарбою. Так, для кухні варто обирати дерево. Темні відтінки меблів для кухонних шаф здобувають популярність серед шанувальників класичного стилю, а їхня природна краса підсилюється з часом.

Як коричневий виглядає в просторі: дивіться фото

Коричневий колір у спальні

Експерти радять обрати спокійний темно-коричневий колір, який нагадує оксамитовий відтінок какао. Залежно від меблів і акцентів, цей колір може бути акуратним або м'яким та привабливим.

Як коричневий виглядає у спальні: дивіться фото

Дизайнерка інтер'єру Генрієтта фон Штокхаузен вважає темно-коричневий основним кольором стін, особливо для створення спокійного та традиційного інтер'єру без яскравих візерунків чи гам.

За її словами, нейтральні відтінки, які були натхнені природою, можуть надати інтер'єру ніжний та заспокійливий відтінок, який можна доповнювати різноманітними текстурами та тонами для зміни впродовж року.