Однак є одна небезпечна форма чубчика, яка може спотворити зачіску та зробити образ не надто вдалим. Як виглядає така стрижка, розповідаємо далі.

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Якого чубчика краще уникати

Більшість чубчиків можуть пасувати до будь-яких форм обличчя та зовнішності. Однак стилісти виділяють один тип стрижки, який доволі рідко вигідно підкреслює красу жінок. Це прямий, низький, густий чубчик.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як пояснюють експерти, такий чубчик буде підкреслювати всі риси обличчя – як переваги, так і недоліки. Наприклад, якщо у вас великий ніс, важка нижня щелепа, об'ємне підборіддя, глибоко посаджені очі, з таким чубчиком всі ці нюанси будуть помітнішими.

Якщо ж у вас ідеальні риси обличчя, то жодних обмежень немає. Експериментувати можна навіть з такою ризикованою стрижкою.