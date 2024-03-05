Однако есть одна опасная форма челки, которая может исказить прическу и сделать образ не слишком удачным. Как выглядит такая стрижка, рассказываем далее.
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Какой челки лучше избегать
Большинство челок могут подходить к любым формам лица и внешности. Однако стилисты выделяют один тип стрижки, который довольно редко выгодно подчеркивает красоту женщин. Это прямая, низкая, густая челка.
Как выглядит такая стрижка: смотрите фото
Как объясняют эксперты, такая челка будет подчеркивать все черты лица – как преимущества, так и недостатки. Например, если у вас большой нос, тяжелая нижняя челюсть, объемный подбородок, глубоко посаженные глаза, с такой челкой все эти нюансы будут заметнее.
Если же у вас идеальные черты лица, то никаких ограничений нет. Экспериментировать можно даже с такой рискованной стрижкой.