Однак каре може бути виконане в різних варіаціях: коротке, довге, каре з чубчиком. Які варіанти будуть найбільш трендовими у 2024-му році, розповідаємо далі.

До теми На зміну бобу: ефектні стрижки, які будуть популярними у 2024 році

Боб-каре

Боб-каре – це один із варіантів стрижки волосся. Він пропонує зрізане коротко волосся на потилиці й бічних частинах голови, а передня частина залишається довгою і надає об'єму. Така зачіска створює елегантний і стильний образ, а також підходить для будь-якого типу обличчя.

Як виглядає боб-каре: дивіться фото

Асиметричне каре

Асиметричне каре – це варіант, у якому волосся з одного боку коротше, а з іншого довше. Варіації асиметричного каре можуть бути різними, включаючи складні комбінації довжин волосся, ефект нашарування та нерівність бічних проборів. Ця зачіска часто використовується для створення сучасного й індивідуального образу.

Як виглядає асиметричне каре: дивіться фото

Текстурне каре

Текстурне каре – це одна з найпопулярніших варіацій зачіски. Цей варіант стрижки надає волоссю текстурності й об'єму. Щоб створити текстурне каре, перукар часто використовує техніку шарування волосся, роблячи коротші шари нагорі голови й довші – на нижній частині. Це допомагає зробити волосся більш обʼємним.

Як виглядає текстурне каре: дивіться фото

Каре з чубчиком

Це варіант зачіски, у якій волосся скорочене до однієї довжини нижче вух, але спереду залишається чубчик.

Як виглядає каре з чубчиком: дивіться фото

Така зачіска є доволі популярною, адже надає обличчю кадрування і може мати різні варіації залежно від побажань жінки. Вона також має свою фешн-нотку та додає розкішності зовнішньому вигляду.