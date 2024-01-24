Звісно, не можна заперечувати той факт, що боб допомагає створити ефектний образ поза часом, однак інколи хочеться спробувати щось нове. Які стрижки будуть трендовими цього року – передає 24 Канал.

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Багатошарові стрижки

Такий тип стрижки пасує як на довге, так і на коротке волосся. Така зачіска завжди створить ефектний образ. Окрім того, багатошарова стрижка додасть об'єму, а також її дуже зручно укладати.

Доповнити образ можна довгим чубчиком. Варто враховувати, що довгі шари створюють ефект гладкого волосся. Багатошарова стрижка візуально підкреслює вилиці, підборіддя, а також робить обличчя худішим. Зробити стрижку більш ефектною можна завдяки фарбуванню балаяж – коли волосся біля кореня темніше, а на кінцях, навпаки, світліше.

Багатошарова стрижка буквально мастхев для будь-якої жінки. Так, власниці тонкого волосся за допомогою такої стрижки можуть додати об'єму своїй зачісці, не втрачаючи довжини. Жінки з густим волоссям, навпаки, такою стрижкою додадуть легкості образу, а власниці кучерявого волосся можуть створити чіткішу форму.

Стрижка "кітті"

Так називають стрижку, у якої довжина волосся між плечима та ключицею. "Кітті" довша й більш універсальна, аніж боб. Така стрижка теж має кілька шарів, однак відрізняється від багатошарової, вона надає волоссю структури.

Як зазначають експерти, "кітті" додає обличчю додаткового обрамлення завдяки витонченим шарам, які вільно спадають. Неймовірного ефекту такій стрижці додасть чубчик до вилиць.

Піксі

Стрижка піксі стала популярною у 1950-х роках завдяки голлівудській акторці Одрі Хепберн. Досьогодні вона не втрачає своєї актуальності. Піксі допоможе створити ефектний образ та буде трендовою у 2024 році.

Окрім того, довгий чубчик підкреслить вилиці й приховає зморшки на лобі. До того ж, піксі не потребує особливої укладки. Експерти наголошують, що така стрижка підійде для овального, круглого та серцеподібного обличчя.

Додамо, що піксі – це антивікова зачіска, яка підійде чи не кожній жінці.