Як зробити локони в домашніх умовах без нагрівання волосся, розповідаємо далі. Гарантуємо: з цими методами зачіска триматиметься увесь день.

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Пов'язка для завивки волосся

Це безперечний фаворит тікток. Для того, щоб зробити локони з такою пов'язкою, вологе волосся варто розділити на дві частини. Починаючи з передніх прядок, його слід обернути довкола пов'язки. Коли все волосся буде загорнуто, кінці треба зафіксувати гумкою та залишити пов'язку на ніч. Після її зняття ви будете мати легкі хвилі.

Як закрутити волосся з пов'язкою: дивіться відео

Метод завивки з колготками

Цей метод – безкоштовна альтернатива пов’язки для завивки голови. У цьому випадку замість того, щоб обертати волосся навколо колгот, як це було з пов'язкою, слід заплести коси. Кінчики теж треба зафіксувати гумкою для волосся та залишити усе на ніч.

Як завити волосся завдяки колготкам: дивіться відео

Коси

Коса – це найпростіший спосіб створити кучері. Все, що вам потрібно, це зібрати вологе волосся у хвіст та заплести з нього коси. Кількість залежить від бажаного ефекту – чим більше косичок, тим густіші будуть локони.