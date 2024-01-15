Як зробити пучок у трендовій стилістиці Balletcore, щоб зачіска виглядала розкішно та вишукано, розповідаємо далі.
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Пучок зі шпильками
Блискучі шпильки додадуть пучку розкішного та витонченого вигляду.
Додавання кількох аксесуарів – чудовий спосіб покращити зовнішній вигляд,
– переконаний відомий перукар Джозеф Мейн.
Він радить використати шпильки з перлами для стилістики Balletcore, але разом з тим не заперечує і вибір на користь блискучих кристалів чи інших сяючих елементів.
Як виглядає пучок зі шпильками: дивіться відео
Пучок, загорнутий у шалик
Хустка – ідеальний спосіб додати трохи індивідуальності простій зачісці. Щоб створити такий образ, заберіть волосся назад у гладкий пучок, а потім зав’яжіть улюблений шалик навколо його основи.
Ви також можете заправити кінці хустки в пучок, залишити їх назовні або зав’язати у бант – усе залежить від ваших вподобань.
Як виглядає пучок з хусткою: дивіться відео
Вільний пучок
Якщо структурований пучок – це не те, що вам до вподоби, але ви все одно хочете додати до свого образу естетику Balletcore, розгляньте варіант вільного пучка.
Яким буде вільний пучок: дивіться фото
Для такої зачіски акуратно заберіть волосся назад, потім закрутіть його у вільний пучок по центру потилиці. Закріпити волосся можна затискачем, крабиком або шпильками.