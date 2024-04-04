Це на своєму прикладі демонструють десятки голлівудських зірок, які відкидають правила та стереотипи. Так, на нещодавньому показі Saint Laurent ікони стилю продемонстрували трендові стрижки, які пасуватимуть жінкам 50+.

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Піксі з центральним або боковим проділом

Піксі вже протягом довгих років залишається культовою зачіскою, й 2024 рік не став винятком. Така стрижка має різні варіації, в яких враховуються і довжина чубчика, і різкість ліній, і риси обличчя жінки. До прикладу, з вираженими рисами обличчя краще обирати піксі з м'якими лініями. Втім, якщо хочеться створити роковий образ, то майстер може зробити більш грубу і різку версію.

Варто наголосити, що піксі – це універсальна зачіска, яка пасує до будь-якого віку, вона завжди у тренді й допомагає створити приголомшливий образ. ПІксі не потребує надскладних технік для догляду чи вкладання волосся. Достатньо використовувати перевірені засоби для кучерявого волосся, щоб пасма були зволоженими й не пушилися.

Трендовість і невмирущу актуальність цієї зачіски демонструє ікона стилю 90-х та супермодель Лінда Євангеліста. Зірці 58 років, але вона продовжує вражати світ своїми неймовірними образами, підкреслюючи їх трендовою стрижкою піксі.

Лінда Євангеліста і трендова стрижка піксі: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хвилясте волосся з чубчиком

Хвилясте волосся з чубчиком – це ідеальне рішення для стрижки. Така зачіска має стильний і об'ємний вигляд, а також пасує до будь-якого заходу. Перевага такої стрижки у тому, що її можна обіграти різними зачісками. Також існує безліч варіації для чубчика – від тонкого чубчика-шторки до гострого мікрочубчика.

Легкі хвилі з чубчиком додають об'єму та текстури волоссю. Таку зачіску обирає 59-річна Моніка Беллуччі. Ікона стилю поєднує чубчик з хвилястим розпущеним волоссям або зібраним у хвіст. Також Моніка Беллуччі обігрує свій стиль, поєднуючи чубчик з різною довжиною волосся.

Моніка Беллуччі з хвилястим волоссям і чубчиком: дивіться фото

Кучері у стилі диско

Останнім часом у моду повертаються все більше трендів з епохи 90-х. Знову актуальними стають і диско-кучері. Така зачіска має неймовірний об'єм та створює цікавий образ. Важливо, завивати волосся у різні напрямки, щоб зачіска була текстурною. Диско-кучері необхідно зафіксувати лаком.

Нещодавно таку зачіску продемонструвала супермодель Єва Герцигова. З такою зачіскою у стилі 90-х вона з'явилася на показі Saint Laurent.

Єва Герцигова з диско-кучерями: дивіться фото

Довгий боб

Боб також не втрачає своєї актуальності, тому така зачіска буде трендовою й цієї весни. Варто спробувати варіант з довгим бобом, адже він має безліч варіантів для вкладання та створення цікавих образів. Таку стрижку можна носити з прямими чи кучерявими пасмами, заплести у високу зачіску, пучок чи навіть хвіст.

Дуже практичним варіантом буде довгий градуйований боб, який має коротші пасма на потилиці й довші спереду. До слова, до такої стрижки повернулася зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. 55-річна зірка вкотре продемонструвала ефектність такої зачіски.

Дженніфер Еністон з довгим бобом: дивіться фото

Довге гладке волосся

Довге та гладке волосся, здається, завжди буде у тренді. Тут зайві будь-які слова, адже існує незліченна кількість ідей, як вкладати таке волосся. Важливо правильно доглядати за довгими пасмами, щоб вони мали здоровий та блискучий вигляд.

Існує стереотип, що нібито жінкам 50+ не варто носити довге волосся. Своїми прикладами його зруйнували десятки голлівудських зірок. Дженніфер Лопез, Клаудія Шиффер, Демі Мур – усім їм уже за 50 років, однак вони продовжують доводити, що довге волосся має неймовірний вигляд у будь-якому віці.

Демі Мур з розкішним довгим чорним волоссям: дивіться фото

У підсумку додамо, що вік – це лише цифра, яка не повинна бути перешкодою у прагненні мати стильний, трендовий та ефектний образ. Такий стереотип вже давно вщент зруйнували мільйони жінок у всьому світі.