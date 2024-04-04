Трендові зачіски, як в ікон стилю 90-х: 5 стильних образів, які варто повторити цієї весни

Весна – найкращий час для змін й гарним рішенням буде оновити зачіску. І вік у цьому питанні аж ніяк не може бути перепоною для створення ефектної та трендової стрижки.

Це на своєму прикладі демонструють десятки голлівудських зірок, які відкидають правила та стереотипи. Так, на нещодавньому показі Saint Laurent ікони стилю продемонстрували трендові стрижки, які пасуватимуть жінкам 50+.

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Піксі з центральним або боковим проділом

Піксі вже протягом довгих років залишається культовою зачіскою, й 2024 рік не став винятком. Така стрижка має різні варіації, в яких враховуються і довжина чубчика, і різкість ліній, і риси обличчя жінки. До прикладу, з вираженими рисами обличчя краще обирати піксі з м'якими лініями. Втім, якщо хочеться створити роковий образ, то майстер може зробити більш грубу і різку версію.

Варто наголосити, що піксі – це універсальна зачіска, яка пасує до будь-якого віку, вона завжди у тренді й допомагає створити приголомшливий образ. ПІксі не потребує надскладних технік для догляду чи вкладання волосся. Достатньо використовувати перевірені засоби для кучерявого волосся, щоб пасма були зволоженими й не пушилися.

Трендовість і невмирущу актуальність цієї зачіски демонструє ікона стилю 90-х та супермодель Лінда Євангеліста. Зірці 58 років, але вона продовжує вражати світ своїми неймовірними образами, підкреслюючи їх трендовою стрижкою піксі.

Лінда Євангеліста і трендова стрижка піксі: дивіться фото

Хвилясте волосся з чубчиком

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хвилясте волосся з чубчиком – це ідеальне рішення для стрижки. Така зачіска має стильний і об'ємний вигляд, а також пасує до будь-якого заходу. Перевага такої стрижки у тому, що її можна обіграти різними зачісками. Також існує безліч варіації для чубчика – від тонкого чубчика-шторки до гострого мікрочубчика.

Легкі хвилі з чубчиком додають об'єму та текстури волоссю. Таку зачіску обирає 59-річна Моніка Беллуччі. Ікона стилю поєднує чубчик з хвилястим розпущеним волоссям або зібраним у хвіст. Також Моніка Беллуччі обігрує свій стиль, поєднуючи чубчик з різною довжиною волосся.

Моніка Беллуччі з хвилястим волоссям і чубчиком: дивіться фото

Кучері у стилі диско

Останнім часом у моду повертаються все більше трендів з епохи 90-х. Знову актуальними стають і диско-кучері. Така зачіска має неймовірний об'єм та створює цікавий образ. Важливо, завивати волосся у різні напрямки, щоб зачіска була текстурною. Диско-кучері необхідно зафіксувати лаком.

Нещодавно таку зачіску продемонструвала супермодель Єва Герцигова. З такою зачіскою у стилі 90-х вона з'явилася на показі Saint Laurent.

Єва Герцигова з диско-кучерями: дивіться фото

Довгий боб

Боб також не втрачає своєї актуальності, тому така зачіска буде трендовою й цієї весни. Варто спробувати варіант з довгим бобом, адже він має безліч варіантів для вкладання та створення цікавих образів. Таку стрижку можна носити з прямими чи кучерявими пасмами, заплести у високу зачіску, пучок чи навіть хвіст.

Дуже практичним варіантом буде довгий градуйований боб, який має коротші пасма на потилиці й довші спереду. До слова, до такої стрижки повернулася зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. 55-річна зірка вкотре продемонструвала ефектність такої зачіски.

Дженніфер Еністон з довгим бобом: дивіться фото

Довге гладке волосся

Довге та гладке волосся, здається, завжди буде у тренді. Тут зайві будь-які слова, адже існує незліченна кількість ідей, як вкладати таке волосся. Важливо правильно доглядати за довгими пасмами, щоб вони мали здоровий та блискучий вигляд.

Існує стереотип, що нібито жінкам 50+ не варто носити довге волосся. Своїми прикладами його зруйнували десятки голлівудських зірок. Дженніфер Лопез, Клаудія Шиффер, Демі Мур – усім їм уже за 50 років, однак вони продовжують доводити, що довге волосся має неймовірний вигляд у будь-якому віці.

Демі Мур з розкішним довгим чорним волоссям: дивіться фото

У підсумку додамо, що вік – це лише цифра, яка не повинна бути перешкодою у прагненні мати стильний, трендовий та ефектний образ. Такий стереотип вже давно вщент зруйнували мільйони жінок у всьому світі.