70-ті знову у тренді: як відтворити макіяж епохи диско

Цього року у тренди повертаються модні тенденції 70-х років. Багато блиску, густі брови та графічні стрілки – усе це знову на піку популярності.

Як вдома відтворити модні тренди епохи диско у макіяжі та які образи варто спробувати цього сезону, розповідаємо далі.

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Подвійна стрілка

Подвійні стрілки не є чимось нечуваним у світі краси, але зараз вони повертаються у моду завдяки відродженню трендів із 70-х.

Для того, щоб відтворити такий макіяж, покрийте повіку пастельними тінями й розтушуйте їх. Потім просто проведіть стрілку над складкою ока, дотримуючись лінії природної дуги очної ями. На останок додайте ще звичайну стрілку за лінією росту вій.

Як виглядає такий макіяж: дивіться відео

Виразні очі

Такий невинний і легкий макіяж очей став центром відродження 70-х завдяки тікток-блогерам. Основна його мета полягає в тому, щоб зробити очі більшими, а погляд ширшим та яскравішим.

Для такого макіяжу візажист Сем Кайл рекомендує використовувати нейтральні коричневі тіні, щоб створити більш округлу форму очей. Потім він радить нанести білий лайнер на нижню повіку, щоб підкреслити і її.

Як виглядає трендовий макіяж очей: дивіться фото

Яскраві підводки для очей

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Якщо ви шукаєте сміливий образ, який виглядає так, ніби ви тільки що зійшли з подіуму, яскрава підводка для очей – шикарний варіант.

Хоча такий макіяж може здатися складним, насправді все зовсім інакше. Просто візьміть свій улюблений відтінок яскравих тіней і проведіть ним по повіці. Потім додайте чорні тіні під брову у внутрішньому куточку ока. Продовжуйте затіняти цю область, доки не створите об'єм. Наостанок візьміть чорну рідку підводку, проведіть нею по оку та продовжіть лінію внизу на внутрішньому та зовнішньому кутах повік.

Як виглядатимуть яскраві очі: дивіться фото

Металічний блиск

Знову зосереджуючись на очах, цей образ дарує справжнє сяйво та блиск.

Щоб відтворити такий макіяж, варто спершу нанести яскраві пігментовані тіні на повіки, а потім додати блискітки, щоб завершити ультраблискучий образ.

Як виглядають сяючі очі: дивіться фото

Веснянки

Макіяж 70-х також відрізнявся завдяки своїй блискучій шкірі та невинним веснянкам. Для створення останніх найкраще взяти тіні для повік або спеціальну ручку для веснянок.

Як виглядають штучні веснянки: дивіться фото

Щоб створити природний літній вигляд, нанесіть кілька більших круглих крапок, а потім розподіліть по обличчю багато маленьких для природного розташування.