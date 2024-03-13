Как дома воспроизвести модные тренды эпохи диско в макияже и какие образы стоит попробовать в этом сезоне, рассказываем далее.

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Двойная стрелка

Двойные стрелки не являются чем-то неслыханным в мире красоты, но сейчас они возвращаются в моду благодаря возрождению трендов из 70-х.

Для того чтобы воспроизвести такой макияж, покройте веко пастельными тенями и растушуйте их. Затем просто проведите стрелку над складкой глаза, придерживаясь линии естественной дуги глазницы. В заключение добавьте еще обычную стрелку по линии роста ресниц.

Как выглядит такой макияж: смотрите видео

Выразительные глаза

Такой невинный и легкий макияж глаз стал центром возрождения 70-х благодаря тикток-блогерам. Основная его цель заключается в том, чтобы сделать глаза больше, а взгляд шире и ярче.

Для такого макияжа визажист Сэм Кайл рекомендует использовать нейтральные коричневые тени, чтобы создать более округлую форму глаз. Затем он советует нанести белый лайнер на нижнее веко, чтобы подчеркнуть и его.

Как выглядит трендовый макияж глаз: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Яркие подводки для глаз

Если вы ищете смелый образ, который выглядит так, будто вы только что сошли с подиума, яркая подводка для глаз – шикарный вариант.

Хотя такой макияж может показаться сложным, на самом деле все совсем иначе. Просто возьмите свой любимый оттенок ярких теней и проведите им по веку. Затем добавьте черные тени под бровь во внутреннем уголке глаза. Продолжайте затенять эту область, пока не создадите объем. Напоследок возьмите черную жидкую подводку, проведите ею по глазу и продолжите линию внизу на внутреннем и внешнем углах век.

Как будут выглядеть яркие глаза: смотрите фото

Металлический блеск

Снова сосредотачиваясь на глазах, этот образ дарит настоящее сияние и блеск.

Чтобы воспроизвести такой макияж, стоит сначала нанести яркие пигментированные тени на веки, а затем добавить блестки, чтобы завершить ультраблестящий образ.

Как выглядят сияющие глаза: смотрите фото

Веснушки

Макияж 70-х также отличался благодаря своей блестящей коже и невинным веснушкам. Для создания последних лучше всего взять тени для век или специальную ручку для веснушек.

Как выглядят искусственные веснушки: смотрите фото

Чтобы создать естественный летний вид, нанесите несколько больших круглых точек, а затем распределите по лицу много маленьких для естественного расположения.