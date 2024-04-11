Має тисячі прихильниць: як виглядає хромований манікюр, що підкорює тренди соцмереж цієї весни

У 2024 році мода на манікюр є сміливою, акцентною та неординарною. Свідченням цього є одним із трендів, який вже підкорив соцмережі. Цієї весни на піку популярності хромовані нігті, що кинули виклик нюдовому і простому покриттю.

Срібні, золоті та блискучі лаки стали справжнім хітом сезону, а відео з дзеркальним манікюром збирають шалену кількість лайків. Як виглядає трендовий дизайн, розповідаємо далі.

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Що відомо про трендові хромовані нігті

Популярний тренд несе в собі футуристичну естетику. Хромовані нігті – це не простий дизайн, а ювелірна робота майстра, який втілює бажання клієнта продемонструвати свою індивідуальність.

Хештег #chromenails набрав 1,6 мільярда переглядів у тікток, а отже його люблять і повторюють у всьому світі, що і робить дизайн справді трендовим.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

До речі, різноманітність хромованих відтінків вражає. Від сліпучого золота та сяючого срібла до елегантного мідного та ніжного перламутрового – можна обрати будь-який варіант на свій смак і експериментувати щомісяця.

Як виглядають модні нігті: дивіться фото

Хромований манікюр гармонійно доповнює як вечірні вбрання, так і повсякденний стиль. Він також додасть родзинку діловому костюму та стане сміливим акцентом в щоденному образі.

Однак процес створення цього дизайну потребує досвіду та майстерності. Втирання спеціальної пудри або використання гель-лаків з дзеркальним ефектом дозволяють досягти потрібного результату, але так само можуть зіпсувати дизайн, зробивши його строкатим.

Однотонне покриття, френч, омбре, геометричні візерунки, поєднання з матовими текстурами – все це дозволяє створити унікальний дизайн, тому простір для уяви просто неосяжний.