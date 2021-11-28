Ми створили добірку найбільш дивних ситуацій, які люди встигли зафіксувати на камеру. Ці кадри викликають дуже багато запитань і подиву.
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Дивні світлини, які викликають багато запитань
Здається, звичайний стілець не повинен викликати подиву, тільки якщо він не стоїться в туалеті.
Стільці у туалеті точно "не будуть зайвими" / Фото Twizz
А цей водій, напевне, так і не розібрався, як правильно використовувати візок для продуктів.
Як використати візок не за призначенням / Фото Twizz
Коли хочеш приймати душ з комфортом, виходить щось таке.
Душ стане комфортним / Фото Twizz
Дизайнери додали до цього светра ще 2 рукави, про всяк випадок, якщо звичних двох буде недостатньо.
Зайві рукави дуже кумедні / Фото Twizz
Цей хлопчик явно погано орієнтується в реальному світі, граючи у віртуальний боулінг в боулінгу.
Віртуальний боулінг у боулінгу / Фото Twizz
Очевидно, цей водій дуже захоплюється тваринами.
Дуже дивне захоплення у водія / Фото Twizz
Власники повідомили, що унітаз не працює, а з вигляду і не скажеш, що він – пошкоджений.
Унітаз "чомусь" не працює / Фото Twizz
Поїздка на велосипеді буде дуже солодкою.
Яке кумедне "шоколадне" сидіння / Фото Twizz
Дівчата придумали, як оригінально носити великі джинси: одні штани та два вбрання.
Одна пара для двох / Фото Twizz
Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина
Очевидно, всі паркомісця буди зайняті, тому водій придумав це.
Оригінально припаркував авто / Фото Twizz