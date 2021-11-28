Ми створили добірку найбільш дивних ситуацій, які люди встигли зафіксувати на камеру. Ці кадри викликають дуже багато запитань і подиву.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

Дивні світлини, які викликають багато запитань

Здається, звичайний стілець не повинен викликати подиву, тільки якщо він не стоїться в туалеті.



Стільці у туалеті точно "не будуть зайвими" / Фото Twizz

А цей водій, напевне, так і не розібрався, як правильно використовувати візок для продуктів.



Як використати візок не за призначенням / Фото Twizz

Коли хочеш приймати душ з комфортом, виходить щось таке.



Душ стане комфортним / Фото Twizz

Дизайнери додали до цього светра ще 2 рукави, про всяк випадок, якщо звичних двох буде недостатньо.



Зайві рукави дуже кумедні / Фото Twizz

Цей хлопчик явно погано орієнтується в реальному світі, граючи у віртуальний боулінг в боулінгу.



Віртуальний боулінг у боулінгу / Фото Twizz

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Очевидно, цей водій дуже захоплюється тваринами.



Дуже дивне захоплення у водія / Фото Twizz

Власники повідомили, що унітаз не працює, а з вигляду і не скажеш, що він – пошкоджений.



Унітаз "чомусь" не працює / Фото Twizz

Поїздка на велосипеді буде дуже солодкою.



Яке кумедне "шоколадне" сидіння / Фото Twizz

Дівчата придумали, як оригінально носити великі джинси: одні штани та два вбрання.



Одна пара для двох / Фото Twizz

Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина

Очевидно, всі паркомісця буди зайняті, тому водій придумав це.



Оригінально припаркував авто / Фото Twizz