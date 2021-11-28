Мы создали подборку самых странных ситуаций, которые люди успели запечатлеть на камеру. Эти кадры вызывают огромное количество вопросов и удивления.

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Странные фотографии, которые вызывают множество вопросов

Кажется, обычный стул не должен вызывать изумления, только если он не стоит в туалете.


Стулья в туалете точно "не будут лишними" / Фото Twizz

А этот водитель наверняка так и не разобрался, как правильно использовать тележку для продуктов.


Как использовать тележку не по назначению / Фото Twizz

Когда хочешь принять душ с комфортом, получается что-нибудь такое.


Душ станет комфортным / Фото Twizz

Дизайнеры добавили к этому свитеру еще 2 рукава, на всякий случай, если привычных двух будет недостаточно.


Лишние рукава очень забавные / Фото Twizz

Этот мальчик очевидно плохо ориентируется в реальном мире, играя в виртуальный боулинг в боулинге.


Виртуальный боулинг в боулинге / Фото Twizz

Очевидно, этот водитель очень увлекается животными.


Очень странное увлечение у водителя / Фото Twizz

Владельцы сообщили, что унитаз не работает, а с виду и не скажет, что он поврежден.


Унитаз "почему-то" не работает / Фото Twizz

Поездка на велосипеде будет очень сладкой.


Какое забавное "шоколадное" сиденье / Фото Twizz

Девушки придумали, как оригинально носить большие джинсы: одни брюки и два наряда.


Одна пара для двоих / Фото Twizz

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Очевидно, все паркоместа были заняты, поэтому водитель придумал это.


Оригинально припарковал авто / Фото Twizz