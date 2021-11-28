Мы создали подборку самых странных ситуаций, которые люди успели запечатлеть на камеру. Эти кадры вызывают огромное количество вопросов и удивления.

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO получила награду "Выбор потребителя 2021"

Странные фотографии, которые вызывают множество вопросов

Кажется, обычный стул не должен вызывать изумления, только если он не стоит в туалете.



Стулья в туалете точно "не будут лишними" / Фото Twizz

А этот водитель наверняка так и не разобрался, как правильно использовать тележку для продуктов.



Как использовать тележку не по назначению / Фото Twizz

Когда хочешь принять душ с комфортом, получается что-нибудь такое.



Душ станет комфортным / Фото Twizz

Дизайнеры добавили к этому свитеру еще 2 рукава, на всякий случай, если привычных двух будет недостаточно.



Лишние рукава очень забавные / Фото Twizz

Этот мальчик очевидно плохо ориентируется в реальном мире, играя в виртуальный боулинг в боулинге.



Виртуальный боулинг в боулинге / Фото Twizz

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть увлечь в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Розовое вино можно заказать в интернет-магазине SHABO.

Очевидно, этот водитель очень увлекается животными.



Очень странное увлечение у водителя / Фото Twizz

Владельцы сообщили, что унитаз не работает, а с виду и не скажет, что он поврежден.



Унитаз "почему-то" не работает / Фото Twizz

Поездка на велосипеде будет очень сладкой.



Какое забавное "шоколадное" сиденье / Фото Twizz

Девушки придумали, как оригинально носить большие джинсы: одни брюки и два наряда.



Одна пара для двоих / Фото Twizz

Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка

Очевидно, все паркоместа были заняты, поэтому водитель придумал это.