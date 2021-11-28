Мы создали подборку самых странных ситуаций, которые люди успели запечатлеть на камеру. Эти кадры вызывают огромное количество вопросов и удивления.
Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO получила награду "Выбор потребителя 2021"
Странные фотографии, которые вызывают множество вопросов
Кажется, обычный стул не должен вызывать изумления, только если он не стоит в туалете.
Стулья в туалете точно "не будут лишними" / Фото Twizz
А этот водитель наверняка так и не разобрался, как правильно использовать тележку для продуктов.
Как использовать тележку не по назначению / Фото Twizz
Когда хочешь принять душ с комфортом, получается что-нибудь такое.
Душ станет комфортным / Фото Twizz
Дизайнеры добавили к этому свитеру еще 2 рукава, на всякий случай, если привычных двух будет недостаточно.
Лишние рукава очень забавные / Фото Twizz
Этот мальчик очевидно плохо ориентируется в реальном мире, играя в виртуальный боулинг в боулинге.
Виртуальный боулинг в боулинге / Фото Twizz
Очевидно, этот водитель очень увлекается животными.
Очень странное увлечение у водителя / Фото Twizz
Владельцы сообщили, что унитаз не работает, а с виду и не скажет, что он поврежден.
Унитаз "почему-то" не работает / Фото Twizz
Поездка на велосипеде будет очень сладкой.
Какое забавное "шоколадное" сиденье / Фото Twizz
Девушки придумали, как оригинально носить большие джинсы: одни брюки и два наряда.
Одна пара для двоих / Фото Twizz
Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка
Очевидно, все паркоместа были заняты, поэтому водитель придумал это.
Оригинально припарковал авто / Фото Twizz