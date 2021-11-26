Современный мир диктует свои "тренды", которым пытаются подражать все. Под влияние попала и 23-летняя Кейтлин Скотт. Она добавила в свои губы 7 миллилитров филера.
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Девушка накачала губы, а теперь жалеет
Тренд на большие губы стал негативным опытом для многих. После просмотра фото популярных девушек в соцсетях женщины часто становились в очередь к косметологам за дозой наполнителя. Это случилось с 23-летней мамой маленького мальчика Кейтлин Скотт.
Фото девушки до увеличения губ / Скриншот с видео
У нее появились сомнения в привлекательности ее природных форм, и девушка захотела их изменить. Каждый раз она добавляла все больше филера, пока не пожалела об этом. Видеотрансформацию она опубликовала в тиктоке.
Кейтлин сообщает, что никогда не хотела бы заходить так далеко. Все началось с одной процедуры и закончилось тем, что у девушки было 7,7 миллилитра наполнителя для губ за год. Косметолог никогда не отказывала ее от очередных доз, хотя должна была обращать внимание и на эстетическую сторону.
К сожалению, эстетическая индустрия очень плохо регулируется. К тому же нет четкого предела, сколько каждого наполнителя можно получить за один год, и это зависит от врача и пациента и того, чего они хотят достичь, – объясняет доктор Матин Ахмади из клиники Pulse Light.
Девушка пожалела, что увеличила губы / Скриншот с видео
Еще один врач Осман Башир Тахир из Halcyon Aestehtics предостерегает: "Чрезмерное введение уродует естественную анатомию, и если губа не выдерживает, филлер мигрирует наружу". Он рекомендует вводить во время одного сеанса максимум 1 миллилитр и перерыв между процедурами 2 – 4 недели.
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К счастью, Кейтлин нашла решение и лишилась филера только за один поход к косметологу. Девушка смогла полностью его растворить.
Мои естественные губы вернулись навсегда!
– написала она.