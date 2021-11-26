Такой неудачный шоппинг мог случиться с каждым. Но эти женщины сорвали джекпот и при этом смогли повеселить подписчиков своими фото: ожидание/реальность.

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10 неудачных покупок онлайн

Нужно быть незаурядным храбрецом, чтобы заказать вечернее платье для важного события через интернет. Однако последующих героинь разочаровал не только совершенно не подходящий размер, но и качество и вид наряда. Пойти в такой одежде на новогодний корпоратив или другое празднование – это хорошая идея, чтобы повеселить коллег или родных.

Вместо роскошного красного платья девушка получила что-то очень большое и непонятное.



В таком платье уже не пойдешь на празднование / Фото с инстаграма

Этот образ выглядит слишком экстравагантно – понадобится немного смелости, чтобы надеть комбинезон.



Наряд слишком откровенный / Фото с инстаграма

Платье очень красиво "подчеркивает" фигуру девушки.



Дизайн платья "просто впечатляет" / Фото с инстаграма

А это розовое платье совсем не соответствует фото.



Ожидание/Реальность / Фото с инстаграма

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Девушка заказала нежное роскошное платье, а получила кусок ткани, который даже смешно одевать.



Это платье уже не оденешь / Фото с инстаграма

Розовое латексное платье совсем не выглядит таким приталенным, как на фото.



Платье совсем не приталенное / Фото с инстаграма

Этот наряд женщина планировала одеть на важное событие, но не удалось: "драгоценные камни" выглядят слишком дешево и смешно.



Вместо роскошного платья – дешевая ткань / Фото с инстаграма

Эта девушка тоже решила "похвастаться" своей неудачной покупкой.



"Н емного " не соответствует размеру / Фото с инстаграма

Неудачи случались и с теми, кто просто планировал хорошо отдохнуть. Фото на пляже в такой одежде уже не сделаешь.



В таком платье даже на пляже не погуляешь / Фото с инстаграма

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Вместо камней, куски кружева: эта девушка явно недовольна своим образом.