Жених Ханнон Кармир накануне свадьбы получил сильное пищевое отравление и не смог присутствовать на собственной свадьбе. Отменять торжество не было времени и желания, поэтому Кристин решила провести счастливый день с манекеном мужчины.

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О необычной свадьбе, которая прошла в Северной Каролине, рассказал тикток-аккаунт, посвященный свадебным торжествам.



Невеста с манекеном / Скриншот из видео

Видео быстро стало вирусным – свадьбу женщины и манекена просмотрели почти 900 тысяч раз.

В клипе показана 26-летняя Кристин, которая танцует с официально одетым манекеном, к которому прикреплен планшет с лицом жениха. Девушка счастливо общалась с гостями, обнимая манекен и разрезала вместе с ним свадебный торт.

Видео вызвало резонанс в сети – комментаторы разделились на два лагеря. Одни восхищаются изобретательностью и оригинальностью девушки, а другие осуждают невесту за то, что не осталась рядом с больным мужчиной.

Затем Ханнон прокомментировал эту ситуацию. Мужчина отметил – он очень хотел, чтобы Кристин отпраздновала счастливый день вместе с друзьями и семьей.

Это была уже наша третья попытка свадьбы во время COVID-19. Мы не хотели, чтобы торжество снова сорвалось,

– рассказал Ханнон.

Пара встречается уже 8 лет и уверена, что их история любви будет продолжаться еще очень долго.



Ханнон и Кристин вместе уже 8 лет / Фото из инстаграма Ханнона