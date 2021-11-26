Наречений Ганнон Кармір напередодні весілля отримав сильне харчове отруєння та не зміг бути присутнім на власному весіллі. Скасовувати урочистість не було часу та бажання, тому Крістін вирішила провести щасливий день з манекеном чоловіка.

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Про незвичне весілля, яке пройшло у Північній Кароліні, розповів тікток-акаунт, присвячений весільним урочистостям.

Наречена з манекеном / Скриншот з відео

Відео швидко стало вірусним – весілля жінки та манекена переглянули майже 900 тисяч разів.

У кліпі показано 26-річну Крістін, яка танцює з офіційно одягненим манекеном, до якого прикріплений планшет із лицем нареченого. Дівчина щасливо спілкувалася з гостями, обіймаючи манекен та навіть розрізала разом із ним весільний торт.

Відео викликало резонанс у мережі – коментатори розділилися на два табори. Одні захоплюються винахідливістю та оригінальністю дівчини, а інші – засуджують наречену за те, що не лишилася поряд із хворим чоловіком.

Згодом Ганнон прокоментував цю ситуацію. Чоловік зазначив – він дуже хотів, щоб Крістін відсвяткувала щасливий день разом із друзями та родиною.

Це була вже наша третя спроба весілля під час COVID-19. Ми не хотіли, щоб урочистість знову зірвалася,

– розповів Ганнон.

Пара зустрічається вже 8 років і впевнена, що їхня історія кохання продовжуватиметься ще дуже довго.

Ганнон та Крістін разом вже 8 років / Фото з інстаграму Ганнона