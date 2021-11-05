Пара одружилась у листопаді 2021 року. До цього молодята зустрічалися 4 роки.

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За словами Келлі Енн Ферраро, ідея зробити тактильну сукню припала їй до душі, коли вона згадала перше побачення з Ентоні.

Чим займається Ентоні Ентоні Ферраро – відомий спортсмен-паралімпієць, музикант та мотиваційний спікер. Чоловік активно веде сторінку в Ентоні Ферраро – відомий спортсмен-паралімпієць, музикант та мотиваційний спікер. Чоловік активно веде сторінку в інстаграмі , де на нього підписалося понад 73 тисячі користувачів. Ентоні став героєм документального фільму про життя незрячих спортсменів.

З Келлі Ентоні познайомився 2017 року. Дівчина дізналася, що чоловік не має тростини чи компаньйона-поводиря, що її дуже здивувало.

Келлі схопилася за мене і допомагала мені решту дня. Я подумав: "Ця дівчина чудова",

– розповів Ентоні.

Місяць потому він запросив дівчину на побачення. Для рандеву Келлі купила нову сукню з оксамиту, щоб Ентоні міг "відчути, як вона виглядає". Ця благородна дія вразила чоловіка та стала важливою подією в житті Ентоні.

Для весілля Келлі обрала особливу сукню / Фото з інстаграму Ентоні

За 4 роки пара одружилася. Щоб потішити Ентоні та надати йому повноцінний досвід весілля, дівчина вирішила придбати особливу весільну сукню. Вбрання мало квіткове тиснення, оксамитовий пояс та мереживо. До сукні Келлі додала жакет з довгими оксамитовими китицями.

Я був шокований. Це був оксамит, як на наше перше побачення. Коли я відчував сукню, це просто створювало в моєму мозку образ ангела, це було неймовірно,

– сказав Ентоні.