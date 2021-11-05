Пара вышла поженилась в ноябре 2021 года. До этого молодожены встречались 4 года.

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По словам Келли Энн Ферраро, идея сделать тактильное платье пришлась ей по душе, когда она вспомнила первое свидание с Энтони.

Чем занимается Энтони

Энтони Ферраро – известный спортсмен-паралимпиец, музыкант и мотивационный спикер. Мужчина активно ведет страницу в Энтони Ферраро – известный спортсмен-паралимпиец, музыкант и мотивационный спикер. Мужчина активно ведет страницу в инстаграме , где на него подписалось более 73 тысяч пользователей. Энтони стал героем документального фильма о жизни незрячих спортсменов.

С Келли Энтони познакомился в 2017 году. Девушка узнала, что у мужчины нет трости или компаньона-поводыря, что ее очень удивило.

Келли схватилась за меня и помогала мне остаток дня. Я подумал: "Эта девушка замечательная",

– рассказал Энтони.

Месяц спустя он пригласил девушку на свидание. Для рандеву Келли купила новое платье из бархата, чтобы Энтони мог "почувствовать, как оно выглядит". Это благородное действие поразило мужчину и стало важным событием в жизни Энтони.



Для свадьбы Келли выбрала особое платье / Фото из инстаграммы Энтони

Через 4 года пара расписалась. Чтобы порадовать Энтони и предоставить ему полноценный опыт свадьбы, девушка решила приобрести особое свадебное платье. Наряды имел цветочное тиснение, бархатный пояс и кружево. К платью Келли добавила жакет с длинными бархатными кистями.

Я был в шоке. Это был бархат, как на наше первое свидание. Когда я чувствовал платье, это просто создавало в моем мозгу образ ангела, это было невероятно,

– сказал Энтони.