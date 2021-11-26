Такий невдалий шопінг міг трапитись з кожним. Але ці жінки зірвали джек-пот і при цьому змогли повеселити підписників своїми фото: очікування/реальність.

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10 невдалих покупок онлайн

Потрібно бути неабияким сміливцем, аби замовити вечірню сукню для важливої події через інтернет. Проте наступних героїнь розчарував не лише розмір, який зовсім не підходив, а і якість та вигляд вбрання. Піти в такому одязі на новорічний корпоратив чи інше святкування – це гарна ідея, аби повеселити колег чи рідних.

Замість розкішної червоної сукні дівчина отримала щось дуже велике і незрозуміле.



У такій сукні вже не підеш на святкування / Фото з інстаграму

Цей образ виглядає надто екстравагантно – знадобиться трохи сміливості, аби одягти комбінезон.



Вбрання надто відверте / Фото з інстаграму

Сукня дуже гарно "підкреслює" фігуру дівчини.



Дизайн сукні "просто вражає" / Фото з інстаграму

А ця рожева сукня зовсім не відповідає фото.



Очікування/Реальність / Фото з інстаграму

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Дівчина замовила ніжну розкішну сукню, а отримала шматок тканини, який навіть смішно одягати.



Цю сукню вже не одягнеш / Фото з інстаграму

Рожева латексна сукня зовсім не виглядає такою приталеною, як на фото.



Сукня зовсім не приталена / Фото з інстаграму

Це вбрання жінка планувала одягти на важливу подію, але не вдалось: "коштовне каміння" виглядає надто дешево та смішно.



Замість розкішної сукні – дешева тканина / Фото з інстаграму

Ця дівчина теж вирішила "похвалитись" своєю невдалою покупкою.



"Трошки" не відповідає розміру / Фото з інстаграму

Невдачі траплялись і з тими, хто просто планував гарно відпочити. Фото на пляжі у такому вбранні вже не зробиш.



У такій сукні навіть на пляжі не погуляєш / Фото з інстаграму

Цікаво Замінила нареченого манекеном: чому дівчина не дочекалася свого чоловіка на весіллі

Замість каміння, шматки мережива: ця дівчина явно незадоволена своїм образом.



Невдала покупка онлайн / Фото з інстаграму