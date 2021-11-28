На цих фото явно щось пішло не так: дивні світлини, які викликають багато запитань

Буденне життя часто видається нудним та нецікавим для багатьох. Проте, якщо озирнутись навколо, можна побачити чимало цікавих речей.

Ми створили добірку найбільш дивних ситуацій, які люди встигли зафіксувати на камеру. Ці кадри викликають дуже багато запитань і подиву.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

Дивні світлини, які викликають багато запитань

Здається, звичайний стілець не повинен викликати подиву, тільки якщо він не стоїться в туалеті.



Стільці у туалеті точно "не будуть зайвими" / Фото Twizz

А цей водій, напевне, так і не розібрався, як правильно використовувати візок для продуктів.



Як використати візок не за призначенням / Фото Twizz

Коли хочеш приймати душ з комфортом, виходить щось таке.



Душ стане комфортним / Фото Twizz

Дизайнери додали до цього светра ще 2 рукави, про всяк випадок, якщо звичних двох буде недостатньо.



Зайві рукави дуже кумедні / Фото Twizz

Цей хлопчик явно погано орієнтується в реальному світі, граючи у віртуальний боулінг в боулінгу.



Віртуальний боулінг у боулінгу / Фото Twizz

Очевидно, цей водій дуже захоплюється тваринами.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO



Дуже дивне захоплення у водія / Фото Twizz

Власники повідомили, що унітаз не працює, а з вигляду і не скажеш, що він – пошкоджений.



Унітаз "чомусь" не працює / Фото Twizz

Поїздка на велосипеді буде дуже солодкою.



Яке кумедне "шоколадне" сидіння / Фото Twizz

Дівчата придумали, як оригінально носити великі джинси: одні штани та два вбрання.



Одна пара для двох / Фото Twizz

Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина

Очевидно, всі паркомісця буди зайняті, тому водій придумав це.



Оригінально припаркував авто / Фото Twizz