На цих фото явно щось пішло не так: дивні світлини, які викликають багато запитань
Джерело:24 канал
Буденне життя часто видається нудним та нецікавим для багатьох. Проте, якщо озирнутись навколо, можна побачити чимало цікавих речей.
Ми створили добірку найбільш дивних ситуацій, які люди встигли зафіксувати на камеру. Ці кадри викликають дуже багато запитань і подиву.
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Дивні світлини, які викликають багато запитань
Здається, звичайний стілець не повинен викликати подиву, тільки якщо він не стоїться в туалеті.
Стільці у туалеті точно "не будуть зайвими" / Фото Twizz
А цей водій, напевне, так і не розібрався, як правильно використовувати візок для продуктів.
Як використати візок не за призначенням / Фото Twizz
Коли хочеш приймати душ з комфортом, виходить щось таке.
Душ стане комфортним / Фото Twizz
Дизайнери додали до цього светра ще 2 рукави, про всяк випадок, якщо звичних двох буде недостатньо.
Зайві рукави дуже кумедні / Фото Twizz
Цей хлопчик явно погано орієнтується в реальному світі, граючи у віртуальний боулінг в боулінгу.
Віртуальний боулінг у боулінгу / Фото Twizz
Очевидно, цей водій дуже захоплюється тваринами.
Дуже дивне захоплення у водія / Фото Twizz
Власники повідомили, що унітаз не працює, а з вигляду і не скажеш, що він – пошкоджений.
Унітаз "чомусь" не працює / Фото Twizz
Поїздка на велосипеді буде дуже солодкою.
Яке кумедне "шоколадне" сидіння / Фото Twizz
Дівчата придумали, як оригінально носити великі джинси: одні штани та два вбрання.
Одна пара для двох / Фото Twizz
Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина
Очевидно, всі паркомісця буди зайняті, тому водій придумав це.
Оригінально припаркував авто / Фото Twizz