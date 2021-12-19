Герої нашої добірки поділилися фотографіями найцікавіших речей, які вони відшукали у своєму домі під час ремонту або ж просто після переїзду. Так, один власник несподівано під час ремонту помешкання знайшов мило, якому аж 144 роки!
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
Власники знайшли набір інструментів від Coca Cola на старій квартирі
Фото reddit BouncingJigglingJugs
"Взагалі не розумію, звідки в мене вдома взялася купюра з Афганістану"
Фото reddit Nobody_Speshal
За картиною були вирізки з газет, які датовані 1916 роком
Фото reddit kletskoekk
Під час ремонту вентиляції знайшли пачку зефіру, яка пролежала там 41 рік
Фото reddit corbinado
Власники знайшли на стриху мило, якому вже 144 роки. Фото зробили у 2018-му
Фото reddit tenglempls
Паперова склянка стояла за стіною приблизно з 1970-х років. Власники знайшли її під час ремонту
Фото reddit joltofwit
"Переїхали в новий дім. Тут всюди стоять такі піраміди"
Фото reddit _p3achy
Хлопець знайшов на стриху гру "Джуманджі". А саме так починався фільм!
Фото imgur aaronwestt
Власник робив ремонт у підвалі й знайшов 30 куль для боулінгу!
Фото reddit Sherlockiana
Меч, який знайшли у столітньому домі
Фото reddit BriCins