Герои нашей подборки поделились фотографиями самых интересных вещей, которые они увидели в своем доме во время ремонта или сразу после переезда. Так, один владелец неожиданно нашел мыло, которому аж 144 года!
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
Владельцы нашли набор инструментов от Coca Cola на старой квартире
Фото reddit BouncingJigglingJugs
"Вообще не понимаю, откуда у меня дома взялась купюра из Афганистана"
Фото reddit Nobody_Speshal
За картиной были вырезки из газет, датированне 1916 годом
Фото reddit kletskoekk
Во время ремонта вентиляции нашли пачку зефира, которая пролежала там 41 год
Фото reddit corbinado
Владельцы нашли на чердаке мыло, которому уже 144 года. Фото сделали в 2018-м
Фото reddit tenglempls
Этот стакан стоял за стеной примерно с 1970-х годов. Владельцы увидели его во время ремонта
Фото reddit joltofwit
"Переехали в новый дом. Здесь повсюду стоят такие пирамиды"
Фото reddit _p3achy
Парень нашел на чердаку игру "Джуманджи". А именно так начинался фильм!
Фото imgur aaronwestt
Владелец делал ремонт в подвале и нашел 30 шаров для боулинга!
Фото reddit Sherlockiana
Меч, который нашли в столетнем доме
Фото reddit BriCins