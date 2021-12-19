Герои нашей подборки поделились фотографиями самых интересных вещей, которые они увидели в своем доме во время ремонта или сразу после переезда. Так, один владелец неожиданно нашел мыло, которому аж 144 года!

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Владельцы нашли набор инструментов от Coca Cola на старой квартире

Фото reddit BouncingJigglingJugs

"Вообще не понимаю, откуда у меня дома взялась купюра из Афганистана"

Фото reddit Nobody_Speshal

За картиной были вырезки из газет, датированне 1916 годом

Фото reddit kletskoekk

Во время ремонта вентиляции нашли пачку зефира, которая пролежала там 41 год

Фото reddit corbinado

Владельцы нашли на чердаке мыло, которому уже 144 года. Фото сделали в 2018-м

Фото reddit tenglempls

Этот стакан стоял за стеной примерно с 1970-х годов. Владельцы увидели его во время ремонта

Фото reddit joltofwit

"Переехали в новый дом. Здесь повсюду стоят такие пирамиды"

Фото reddit _p3achy

Парень нашел на чердаку игру "Джуманджи". А именно так начинался фильм!

Фото imgur aaronwestt

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Владелец делал ремонт в подвале и нашел 30 шаров для боулинга!

Фото reddit Sherlockiana

Меч, который нашли в столетнем доме

Фото reddit BriCins