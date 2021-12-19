Нічого собі: несподівані речі, які люди випадково знайшли у своєму домі

Старенькі будинки часто мають свої цікаві секрети: мешканців жило багато, тому деякі речі могли залишитися ще з далеких часів. Якщо добре пошукати – можна знайти цікаві раритети.

Герої нашої добірки поділилися фотографіями найцікавіших речей, які вони відшукали у своєму домі під час ремонту або ж просто після переїзду. Так, один власник несподівано під час ремонту помешкання знайшов мило, якому аж 144 роки!

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Власники знайшли набір інструментів від Coca Cola на старій квартирі

Фото reddit BouncingJigglingJugs

"Взагалі не розумію, звідки в мене вдома взялася купюра з Афганістану"

Фото reddit Nobody_Speshal

За картиною були вирізки з газет, які датовані 1916 роком

Фото reddit kletskoekk

Під час ремонту вентиляції знайшли пачку зефіру, яка пролежала там 41 рік

Фото reddit corbinado

Власники знайшли на стриху мило, якому вже 144 роки. Фото зробили у 2018-му

Фото reddit tenglempls

Паперова склянка стояла за стіною приблизно з 1970-х років. Власники знайшли її під час ремонту

Фото reddit joltofwit

"Переїхали в новий дім. Тут всюди стоять такі піраміди"

Фото reddit _p3achy

Хлопець знайшов на стриху гру "Джуманджі". А саме так починався фільм!

Фото imgur aaronwestt

Власник робив ремонт у підвалі й знайшов 30 куль для боулінгу!

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в

Фото reddit Sherlockiana

Меч, який знайшли у столітньому домі

Фото reddit BriCins