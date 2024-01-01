Підсумки 2023 року підведено, тож саме час планувати наступний. Щоб 2024 виправдав ваші очікування потрібно правильно сформувати цілі, передає 24 Канал.
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Як правильно формувати цілі
Мету потрібно окреслювати чітко. Важливо, щоб виконання її мало дедлайн.
При постановці цілей можна скористатись системою SMART:
- S – Specific (конкретика). Мета повинна бути конкретною.
- M – Measurable (вимірність). Результат можна легко виміряти.
- A – Achievable (досяжність). Реально оцініть свої сили і те, наскільки мета може бути реалізованою
- R – Realistic (реалістичність, значимість). Мета повинна бути дійсно важливою.
- T – Timed (часовий відрізок). Повинна бути точка відліку і фінальна дата реалізації мети.
Ось приклад неправильного формування мети: "розбагатіти". Вона не конкретна й без дедлайну.
Важливо, щоб ціль була осяжною, тому треба продумати конкретні кроки для досягнення цілей. Краще сформуйте план та запишіть його у блокнот. можна навіть розподілити задачі по місяцях, а потім конкретизувати їх ще більше.
Так потрібно розібрати кожну із тих цілей, які здаються вам важливими у 2024 році. Якщо ви почнете вже зараз, то цей рік дійсно стане роком змін та досягнень.