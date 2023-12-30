Тікток-блогерка Айше Аджун на своїй сторінці поділилася лайфхаком, як створити просту святкову зачіску з бантом за кілька хвилин. У чому секрет її способу, розповідає 24 Канал.

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Як зробити просту святкову зачіску без зайвих зусиль

Дівчина показала простий спосіб, як зробити трендову та гарну святкову зачіску за кілька хвилин. Для її методу не знадобляться додаткові засоби, під рукою потрібно мати лише стрічку та звичайну гумку.

Щоб зібрати святкову зачіску, волосся слід розділити на три частини. Ту, що буде по центру, варто зібрати у хвіст на потилиці та зафіксувати гумкою.

Як зробити просту святкову зачіску: дивіться відео

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Поверх хвоста ж необхідно зав’язати стрічку, кінчики якої слід сховати під двома іншими прядками волосся. Далі кінці стрічки варто обернути довкола волосся, формуючи хвіст та зав'язуючи трендовий цього року бант.

У результаті має вийти двошаровий хвіст, що здаватиметься більш пишним, а також виглядатиме святково, завдяки банту.