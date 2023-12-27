Тікток-блогерка Айше Аджун на своїй сторінці поділилася лайфхаком, як надати звичайному хвосту максимального об'єму. У чому секрет її зачіски, розповідає 24 Канал.

До теми Просто та елегантно: як зробити оригінальний пучок за кілька хвилин

Як зробити об'ємний хвіст без зайвих зусиль

Дівчина показала простий спосіб, як зробити звичайний хвіст трендовою зачіскою лише за кілька хвилин. Її метод не потребує використання додаткових засобів і предметів. Знадобляться лише гребінець і пружна гумка.

Для того, щоб зробити хвіст за її інструкцією, спочатку слід добре розчесати волосся і зав'язати звичайний хвіст гумкою на потилиці на два оберти. Далі ж варто розділити волосся на верхню та нижню частини й зафіксуйте верхню третім обертом гумки.

Як створити об'ємний хвіст: дивіться відео

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Після цього необхідно підтягнути хвіст і поправити верхню частину волосся, як показано на відео. Таким чином можна отримати супероб'єм і нестандартну зачіску за кілька хвилин.