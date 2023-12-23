Як зібрати волосся у вишуканий пучок максимально просто та швидко, розповідаємо 24 Канал. Гарантуємо: ця зачіска здивує своєю легкістю та оригінальністю.

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Як зробити простий та елегантний пучок на кожен день

Ідеєю оригінальної та легкої у виконанні зачіски, що пасуватиме для щоденних образів та навіть святкових заходів, у тікток поділилась користувачка @cassiedrd.

Цей пучок дуже легко зробити. Він ідеально підходить для будь-якої події,

– підписала дівчина своє відео.

Щоб зробити зачіску за її інструкцією, передні прядки волосся слід зачесати назад, утворюючи хвіст. Зав'язувати його варто не надто туго, тому що далі хвіст треба провернути усередину так, як це показано на відео.

Як зробити вишуканий пучок: дивіться відео

Тепер волосся, що залишилось, разом з хвостом треба зав'язати ще у два хвостики біля основи голови. Прядки, що утворяться в результаті, слід протягнути через отвір, який з'явився після того, як усередину завертали перший хвіст.

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Процедуру необхідно повторювати кілька разів, залежно від довжини волосся, аж поки хвости не утворять об'ємний пучок.

Кінчики, що лишаться, можна сховати в основі зачіски кількома шпильками.

У результаті має вийти елегантна та проста зачіска, яка гарно пасуватиме як на щодень, так і для святкових подій.