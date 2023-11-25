Біля фонтану Треві у Римі хлопець вирішив освідчитись своїй коханій. Це відбулося якраз у той час, коли Алісія фотографувалась на фоні пам'ятки.

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Випадково зафіксували зворушливий момент

Під час відпустки Алісія кілька разів гуляла Римом і бувала біля фонтану Треві. Одного разу поблизу фонтану незнайомець попросив зробити йому фото на фоні пам'ятки. Вони розговорилися і з'ясувалося, що чоловік також з Канади. Після милої бесіди він запропонував жінці так само сфотографуватися на фоні фонтану, на що вона погодилася.

Та чоловік помітив, що на фоні Алісії цілується пара закоханих і судячи з обручки, щойно відбулося освідчення. Пара була сама, тому такий романтичний момент ніхто не фіксував. Крім чоловіка, який фотографував Алісію.



Закохані випадково потрапили на фото / Фото Kennedy News and Media

Після повернення додому жінка почала шукати пару, яку випадково сфотографували у Римі, адже це дуже чуттєвий момент і Алісія б дуже хотіла, аби у майбутнього подружжя зберігся знімок, як пам'ять про цей день.