Раніше Рейчел Томас прославилась своїми делікатесними пирогами з пауа, а тепер винайшла ще цікавішу комбінацію інгредієнтів задля того, аби вберегти улюблену справу.

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Спочатку бізнес прогорів

Регіон, в якому Рейчел відкрила свій магазин, останніми роками переживав важкі часи: спочатку COVID-19, потім природні катаклізми, кульмінацією яких став циклон Габрієль.

Оскільки клієнтів стало зовсім мало, підприємниця була змушена звільнити весь свій персонал. Вона продовжувала сама керувати магазином сім днів на тиждень, щоб хоч ще трохи протриматися. Одного дня вона усвідомила, що бізнес прогорів, але вирішила, що сидіти зі складними руками – не для неї.

Раніше Томас прославилась своїми делікатесними пирогами з пауа (новозеландський вид великих їстівних морських равликів), а тепер винайшла ще цікавішу комбінацію інгредієнтів.

Одного дня у неї вдома залишилось багато невикористаних паренго (вид морських водоростей), тож жінка вирішила проекспериментувати.

Це була мить якогось осяяння, наче лампочка засвітилась над моєю головою. Зазвичай ми їмо паренго з хлібом та маслом, а я зроблю їх начинкою для випічки,

– пригадала вона.

Ідея сподобалася клієнтам. Зараз Рейчел Томас продає до 90 пирогів з паренго щодня. Жінка розуміє, що з часом інші підприємці почнуть копіювати її рецепт, тож намагатиметься генерувати нові нестандартні ідеї й в майбутньому.

Для неї важливо втримати свою справу на плаву, тож жінка не збирається зупинятись.